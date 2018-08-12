Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da konuşurken Amerika'ya hitaben en can alıcı cümleyi şöyle seslendirdi:

-Yazık... Stratejik ortağınızı bir papaza değiştiriyorsunuz!



Sanki Kuzey Kore'yiz

Bugün yaşanıan tablo bir film senaryosunda yer alsaydı, belki hafif bir tebessümle izlerdik... Ama gerçek bu... Sonuçta görülüyor ki Trump Amerika'sı için Kuzey Kore ile Türkiye arasında pek fark yok. Türkiye'nin NATO müttefiki olması falan teferruat... Bir ajan papazın Türkiye'de yargılanması, Türkiye'yi karşı cepheye itmeye yetiyor. Kuzey Kore'ye olduğu gibi Türkiye'ye de yaptırımlar uygulanmaya başlıyor.



Bekliyorlar

Bu akıl dışı davranışın bize ilk yansıması ise ABD dolarının Türk lirası karşısında hızlı yükselişi oldu. Bu yükselişin belirli çevrelerin ve özellikle ABD'nin beslediği FETÖ'cülerin önce bir "Ekonomik kriz"e sonra da "Siyasi kriz"e dönüşmesini bekledikleri kesindir.



Önlemler

Benzer yaptırımlarla aynı tür bir algı saldırısına uğrayan Rus rublesinin, son iki yılın en düşük değerine düştüğünü biliyoruz. Bu durum karşısında Rusların ilk attığı adım Rusya Merkez Bankası'nın dolar alımlarını kısıtlaması oldu. Bu şekilde dolara iç piyasada talep düşecekti. Mesela biz de hemen böyle bir önlem alabilirdik.



Halkın serveti

Cumhurbaşkanı halkın ellerindeki dolar ve eurolarını bankalara yatırıp TL'ye çevirmelerini öneriyor konuşmalarında... 1.5 milyar dolar dış borcu olan Malezya'nın Başbakanı da halkına yardım çağrısı yaptı. Sonuçta ancak 1.5 milyon dolar toplanabildi.



Pamuk eller

Bizde de halkın ellerindeki dövizler, yaşanan soruna pek çözüm getiremez. Ancak yurtdışında büyük dolar hesapları bulunan ve her yıl ülkenin dolar milyarderleri olarak açıklanan kesim, bu hesaplarını Türk bankalarına getirirlerse, sonuç çarpıcı olabilir. Bütün bunların yanında, mesela geliri büyük rakam tutmayan Kurumlar Vergisi gözden çıkartılıp sıfırlanırsa, Türkiye'ye sermaye girişleri hızlanabilir. Kurumlar Vergisi olmayan bir pazar yabancı sermayeye cazip gelir.



Trump'a bir sıfat...

Biz ABD'ye karşı mesela İncirlik Üssü'nün kapatılmasına benzer etkin yaptırımları herhalde "Şimdilik" uygulamayacağız. Ama mesela Şişli'deki "Trump Tower"ın sahibi olan Doğan Holding'den rica etsek. Gökdelenin tepesindeki "Trump" adı yerinde kalsa ama onun önüne aynı büyüklükte "Kaçık" sözcüğü koyulsa güzel olmaz mı?