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" firmalarına reklam verme" kampanyasına dev destek

'nin 'ye karşı başlattığı ekonomik saldırı sonrasında sosyal medyadan başlayan "ABD firmalarına reklam verme" kampanyası büyük karşılık buldu. İşte Amerikan firmaları ve '’ye reklam vermeyi bırakan ve Türk halkının yanında duran yerli ve milli markalar…

Giriş Tarihi: 13.8.2018 18:42 Güncelleme Tarihi: 14.8.2018 01:48
ABD firmalarına reklam verme kampanyasına dev destek

15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra birçok farklı yoldan 'yi işgal etme girişiminde bulunan 'nin amaçlarına hizmet eden medya kuruluşu FOX'a karşı başlatılan 'ABD kanalı FOX'a reklam verme' kampanyası karşılık buldu.

Sosyal medya üzerinden tüm Türkiye'de yankı bulan kampanya sonuç verdi, bazı firmalar Amerikan firmaları Google, Facebook, Twitter ve 'te reklam vermeyi kesti. İşte Amerikan firmaları ve FOX'a reklam vermeyecek markalar…

Türk Telekom

Vakıf emeklilik

Biruni

Boydak

KuveytTürk

Emlak Konut

Filli Boya

Türksat

GÖZLER DİĞER FİRMALARDA

Amerikan firmaları ve Fox TV'ye reklam veren şirketlerin tümünden aynı ortak duruş bekleniyor. Şimdi gözler diğerlerinde.

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"ABD firmalarına reklam verme" kampanyasına dev destek
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