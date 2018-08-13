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Ekonomik 'un medya ayağı FOX'a reklam verme!

Giriş Tarihi: 13.08.2018 13:56 Güncelleme Tarihi: 13.08.2018 13:57
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Ekonomik 'un medya ayağı FOX'a reklam verme!
Ekonomik 15 Temmuz'un medya ayağı FOX'a reklam verme!
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Ekonomik 'un medya ayağı FOX'a reklam verme!
Ekonomik 15 Temmuz'un medya ayağı FOX'a reklam verme!

Ekonomik saldırının medya işbirlikçisi Fox TV'ye karşı ülke çapında "reklam verme" kampanyası başlatıldı.

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Ekonomik 'un medya ayağı FOX'a reklam verme!
Ekonomik 15 Temmuz'un medya ayağı FOX'a reklam verme!

Özellikle sosyal medyadan Amerikan kanalına reklam veren firmalar açıklanarak, "FOX'a reklam verme" çağrısı yapıldı.

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Ekonomik 'un medya ayağı FOX'a reklam verme!
Ekonomik 15 Temmuz'un medya ayağı FOX'a reklam verme!

Kampanyayla "FOX'a reklam vermek, ABD'nin Türkiye'ye karşı başlattığı ekonomik savaşta taraf olmaktır." denilerek ekonomik savaşta bu firmalara Türkiye'nin yanında olmaları ve reklamlarını finansal terörün medya merkezine dönüşen kanaldan çekmeleri istendi.

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Ekonomik 'un medya ayağı FOX'a reklam verme!
Ekonomik 15 Temmuz'un medya ayağı FOX'a reklam verme!

İşte Türkiye'ye karşı ekonomik saldırı başlatan Amerikan kanalı FOX'a reklam veren firmalar...

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Ekonomik 'un medya ayağı FOX'a reklam verme!
Ekonomik 15 Temmuz'un medya ayağı FOX'a reklam verme!
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Ekonomik 'un medya ayağı FOX'a reklam verme!
Ekonomik 15 Temmuz'un medya ayağı FOX'a reklam verme!
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