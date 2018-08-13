Ekonomik 15 Temmuz'un medya ayağı FOX'a reklam verme!

Ekonomik saldırının medya işbirlikçisi Fox TV'ye karşı ülke çapında 'reklam verme' kampanyası başlatıldı. Özellikle sosyal medyadan Amerikan kanalına reklam veren firmalar açıklanarak, 'FOX'a reklam verme' çağrısı yapıldı. Kampanyayla 'FOX'a reklam vermek, ABD'nin Türkiye'ye karşı başlattığı ekonomik savaşta taraf olmaktır.' denilerek ekonomik savaşta bu firmalara Türkiye'nin yanında olmaları ve reklamlarını finansal terörün medya merkezine dönüşen kanaldan çekmeleri istendi. İşte Türkiye'ye karşı ekonomik saldırı başlatan Amerikan kanalı FOX'a reklam veren firmalar...