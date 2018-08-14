Son dakika: ByLockçu 19 şüpheliye gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fetullahçı Terör Örgütü'nün kripto haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı 38 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 19 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin kendi mensupları arasında yazıştığı kriptolu haberleşme uygulaması ByLock'u kullanan 38 şüphelisine yönelik operasyon başlatıldı.
19 GÖZALTI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda şüphelilerden 19'u yakalandı. Diğer 19 şüpheliye yönelik yakalama işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.