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Son dakika: çu 19 şüpheliye gözaltı

Son dakika haberi! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Fetullahçı Terör Örgütü’nün kripto haberleşme uygulaması kullanıcısı 38 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 19 şüpheli gözaltına alındı.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.8.2018 11:04 Güncelleme Tarihi: 14.8.2018 11:05
Son dakika: ByLockçu 19 şüpheliye gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fetullahçı Terör Örgütü'nün kripto haberleşme uygulaması kullanıcısı 38 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 19 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca /'nin kendi mensupları arasında yazıştığı kriptolu haberleşme uygulaması ByLock'u kullanan 38 şüphelisine yönelik operasyon başlatıldı.

19 GÖZALTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda şüphelilerden 19'u yakalandı. Diğer 19 şüpheliye yönelik yakalama işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Son dakika: ByLockçu 19 şüpheliye gözaltı
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