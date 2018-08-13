Mudanya'daki o villalar için harekete geçildi

1 METREKARE AĞAÇ DİKİLMEMİŞ ALAN KALMAYACAK

Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, soğutma çalışmalarının ardından ormanlıkta yanan ağaçları temizleyeceklerini söyledi. Bölgeye Mudanya halkı ile fidan dikeceklerini kaydeden Akın, "Bölgede bulunan yanık ağaçları uzaklaştırdıktan sonra tespit yapıp, çevreyi temizleyeceğiz. Burada özel bir proje uygulayacağız. Düşüncemiz, 15- 20 hektar olarak tahmin edilen bu alana yeniden ağaçlandırırken, saf kızıl çam ormanı olarak değil; bölgenin yüzde 20-25'ini yangına dayanıklı, görsel olarak da değeri yüksek yapraklı ağaçlar dikeceğiz. Yerleşim yerlerinin olduğu yerlerin çevresine olası yangında çabuk alev almayan, ıhlamur, çınar, incir ve erguvan gibi ağaçlar dikerek, görsel kirlilik oluşturmadan bant oluşturacağız. Zarar gören diğer bölgeler ise yine saf kızılçam fidanları dikeceğiz. Dikim işlemine şubat- mart aylarında başlayacağız. Bölgenin temizlenmesine ise eylül- ekim aylarında başlamış olacağız" dedi. Alanın tamamen ağaçlandırılacağının sözünü veren Orman Bölge Müdürü Akın, ağaç dikilmemiş 1 metrekare alan kalmayacağını vurguladı.