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Son dakika: ’ya çifte operasyon!

Terör örgütü ’ya yönelik ’de çifte operasyon düzenlendi. Turizmin yoğun olduğu bölgelere yönelik eylem düzenleyebileceği ihbarı alan ekipler İzmir’de 4 farklı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ayrıca terör örgütü PKK propagandası yaptıkları belirlenen 8 şüphelinin yakalanması için de İzmir’de operasyon başlatıldı.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.8.2018 11:42 Güncelleme Tarihi: 14.8.2018 12:00
Son dakika: PKK’ya çifte operasyon!

/ terör örgütünün, 15 Ağustos 1984 tarihinde Şemdinli ve Eruh ilçelerine örgüt mensuplarınca yapılan silahlı eylem ile ilgili olarak, terör örgütünün sözde yöneticileri tarafından 15 Ağustos'un sözde 'ilk kurşun günü' ve sözde 'diriliş bayramı' olarak ilan ettiği biliniyor.

TURİZME DARBE VURMAK İÇİN

Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner'in talimatıyla İzmir Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK terör örgütünün her yıl mensuplarınca ve yandaşlarınca 15 Ağustos öncesi ve sonrası yasadışı korsan gösteri, silahlı ve bombalı saldırı eylemleri yaptıkları, ayrıca son dönemlerde yakalanan örgüt mensuplarının ifadelerinde ve istihbarı birimler ile kurulan koordinelerde çok sayıda örgüt mensubunun, özellikle Ege açılımı adı altında turizmin yoğun olduğu bölgelere yönelik sansasyonel eylem arayışı içinde olduklarına dair ihbar üzerine harekete geçti.

Yapılan tahkikat sonucu tespit edilen 4 şüpheli için İzmir ilinde 4 farklı adreste eş zamanlı olarak yakalama, gözaltı, arama-el koyma işlemi başlatıldı.

8 GÖZALTI KARARI

Ayrıca PKK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, anılan örgütün propagandasını yaptıkları, örgüt mensuplarına ve terör örgütlerinin sözde kurucularına sahip çıktıkları, yaptıkları yorumlar ile silahlı mücadeleyi savundukları, çocukları örgütledikleri ve örgüte eleman kazandırmaya çalıştıkları tespit edilen 8 şüpheli hakkında İzmir'de operasyon başlatıldı.

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Son dakika: PKK’ya çifte operasyon!
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