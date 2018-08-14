Son dakika: PKK’ya çifte operasyon!

PKK/KCK terör örgütünün, 15 Ağustos 1984 tarihinde Şemdinli ve Eruh ilçelerine örgüt mensuplarınca yapılan silahlı eylem ile ilgili olarak, terör örgütünün sözde yöneticileri tarafından 15 Ağustos'un sözde 'ilk kurşun günü' ve sözde 'diriliş bayramı' olarak ilan ettiği biliniyor.

TURİZME DARBE VURMAK İÇİN

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner'in talimatıyla İzmir Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK terör örgütünün her yıl mensuplarınca ve yandaşlarınca 15 Ağustos öncesi ve sonrası yasadışı korsan gösteri, silahlı ve bombalı saldırı eylemleri yaptıkları, ayrıca son dönemlerde yakalanan örgüt mensuplarının ifadelerinde ve istihbarı birimler ile kurulan koordinelerde çok sayıda örgüt mensubunun, özellikle Ege açılımı adı altında turizmin yoğun olduğu bölgelere yönelik sansasyonel eylem arayışı içinde olduklarına dair ihbar üzerine harekete geçti.

Yapılan tahkikat sonucu tespit edilen 4 şüpheli için İzmir ilinde 4 farklı adreste eş zamanlı olarak yakalama, gözaltı, arama-el koyma işlemi başlatıldı.

8 GÖZALTI KARARI

Ayrıca PKK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, anılan örgütün propagandasını yaptıkları, örgüt mensuplarına ve terör örgütlerinin sözde kurucularına sahip çıktıkları, yaptıkları yorumlar ile silahlı mücadeleyi savundukları, çocukları örgütledikleri ve örgüte eleman kazandırmaya çalıştıkları tespit edilen 8 şüpheli hakkında İzmir'de operasyon başlatıldı.