FETÖ'cüler korku içinde! Polis basınca USB belleği yutmuş

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün İstanbul yapılanması içerisinde aktif olarak faaliyet yürüten, örgüt içerisinde sözde bölge hadimi, talebe mesulü ve ünite mesulü olarak adlandırılan 44 kişiyi deşifre etti. Ekipler, örgütün faaliyet yürüttüğü ülkelerdeki üst yapılanmayla Türkiye arasında bağlantıyı sağlayan Türkiye Temsilcisi olarak adlandırılan örgüt üyesi 10 kişinin de kimliğini deşifre etmeyi başardı. Yapılan tespitlerin ardından dün sabah erken saatlerde 54 kişinin yakalanması için 14 ilde operasyon başlatıldı. 33 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında, Mısır, Türkmenistan, Nijerya, Gana, Afganistan, Güney Afrika, Sudan, Cezayir ve Tunus'un da aralarında bulunduğu bir çok ülke yapılanmasının Türkiye Temsilcileri olduğu bildirildi.

BYLOCK BİLGİLERİNİ İSTİYOR

Hürriyet'in haberine göre; kimlikleri deşifre edilerek operasyon düzenlenen örgüt üyeleri arasındaki Bylock ve diğer gizli yazışma programlarındaki yazışmaların da deşifre edildi. Yazışmalarda, ülke yapılanmalarındaki üst düzey yöneticilerle Türkiye Temsilcileri arasındaki yüklü miktarda para transferleri görüşmesi yapılıyor. Bir yazışmada ise TUSKON'un Afrika masasındaki kişiyle görüşmek isteyen kişi, ülke temsilcilerinin iletişim bilgileri ile Bylock bilgilerini istiyor.

DİNLEME KARARINI ÖĞRENMİŞLER

Bir yazışmada ise Kerem kod adlı kişi, "Bu abiyle ilgili dinleme kararı var. Tel değişmesin, evden işe işten eve dikkat edilerek yaşamaya devam. Ev araba dijital temizlik. GSM kullanımına dikkat. Telefonda vb dinlenildiğini ima edecek en ufak bir hareket olmamalı." mesajını yazıyor.

FİKRET KONUŞURSA...

Örgüte yönelik operasyonların da örgüt üyeleri arasında panik ve korkuya yolaçtığı Bylock yazışmalarında yer aldı. İki örgüt üyesi arasında geçen yazışmada, örgüt üyelerinden biri "Fikret vardı ya bölgeci Bağcılar'da, takipteymiş, tutuklamışlar" yazarken diğeri, "Yapma yav." diyor. Örgüt üyesi bunun üzerine, "İhbar etmişler, hesabında gelirinin üzerinde hareket olması. Esnaf, Fikret'in gelirinin üzeride para göndermişler" dediğinde, diğer örgüt üyesi, "Bu arkadaşlar salak mı. Fikret konuşursa F...ve N... de sıkıntıya girer." diyor.

BURALAR KAYNIYOR ABİ

Başka bir yazışmada bir örgüt üyesi, polis baskını sonrası, "Vay canına demek sıkıntı büyük" yazınca diğeri, "Serkan basılmış yan tarafta USB yutmak zorunda kalmış. Fena yakalanmışlar, Direkt dalmışlar odaya, Çok sakat işler dikkat" diye yazınca diğer örgüt üyesi, "Yurt müdürü bilgisayarı bulaşıkçı ablaya vermiş evinde saklasın diye direkt bulaşıkçının evine gidip bulmuşlar. Kocası trolmüş ihbar etmiş. Bir de kenarda unutulmuş bilgisayar kasası varmış alıp gitmişler içinde ne var kimse bilmiyor. Buralar kaynıyor abi ihbar eden edene" mesajı yazıyor.

Bir başka yazışmada ise Sudan'da tekstil işi yapacak işadamı için bu ülkede bir irtibat numarası isteniyor, bunun üzerine karşıdaki kişi, "Hocam Sudan'daki Tuskoncu arkadaşı Sudan hükümeti sınır dışı etti" diyerek yazışmayı bitiriyor.