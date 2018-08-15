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Planları tutmayınca, Trump'ın hayalleri yıkılmış

Sözcüsü Sarah Sanders düzenlediği basın toplantısında, "Başkan , ’un serbest bırakılmaması meselesinde büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor" dedi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.8.2018 23:51 Güncelleme Tarihi: 15.8.2018 02:01
Planları tutmayınca, Trump'ın hayalleri yıkılmış

Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık Ofisi Sözcüsü Sarah Sanders, bugün basın mensupları ile bir araya geldi. Sanders, gazetecilerin ile arasında devam eden Brunson krizi hakkındaki sorularını cevapladı. Sanders'e öncelikle, Başkan 'ın ABD menşeli elektronik mallar hakkında verdiği boykot kararı hatırlatılarak, ABD'nin bunun hakkında bir tepkisi olup olmayacağı, ABD'nin de Türkiye'den aldığı ürünleri aynı şekilde boykot edip etmeyeceği sorusu yöneltildi. Sanders ise bu sorulara, "Bu konu hakkında herhangi bir idari duyurum yok" şeklinde cevap verdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın dün Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmeyi hatırlatan Sanders, "Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton dün Türkiye Büyükelçisi ile Beyaz Saray'da görüştü. Konu hakkındaki devam eden endişelerimizi aktardık" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı 'ın İsrail'in bir Türk vatandaşını tutuklaması meselesinde İsrail hükümetine Türk vatandaşını bırakması için telkinde bulunulduğunu hatırlatarak, meselesinde Türkiye'nin tavrının bir hayal kırıklığı olup olmadığı sorusun üzerine ise Sanders, "Başkan Donald Trump Rahip Brunson'un serbest bırakılmaması meselesinde büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor" şeklinde konuştu.

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Planları tutmayınca, Trump'ın hayalleri yıkılmış
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