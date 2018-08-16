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Polis baskınında yutmuş

EMİR SOMER
EMİR SOMER Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.8.2018
Polis baskınında USB yutmuş
İstanbul merkezli 14 ilde önceki gün yapılan operasyonu yazışmalarının çözümüyle başlatıldı. Yazışmalarda, "Serkan basılmış. yutmak zorunda kalmış. Sıkıntı büyük" mesajları dikkat çekti.

'SIKINTI BÜYÜK'
Önceki gün düzenlenen FETÖ operasyonunun detayları ortaya çıktı. ByLock içeriklerinin çözülmesi sonucunda 100'ü aşkın şüphelinin tespit edildiği incelemeler sırasında belirlenen yazışmalardan birinde, bir şüphelinin polis operasyonu sırasında USB yuttuğu ifadeleri de yer alıyor. Ayrıca FETÖ operasyonları için "Sıkıntı büyük" denilen o yazışmalarda çok dikkatli olunması ve para transferleri ile ilgili bazı bilgilerin yer alması dikkat çekti.
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Polis baskınında USB yutmuş
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