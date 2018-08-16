Polis baskınında USB yutmuş

İstanbul
merkezli 14 ilde önceki gün yapılan FETÖ
operasyonu ByLock
yazışmalarının çözümüyle başlatıldı. Yazışmalarda, "Serkan basılmış. USB
yutmak zorunda kalmış. Sıkıntı büyük" mesajları dikkat çekti. 'SIKINTI BÜYÜK'
Önceki gün düzenlenen FETÖ operasyonunun detayları ortaya çıktı. ByLock içeriklerinin çözülmesi sonucunda 100'ü aşkın şüphelinin tespit edildiği incelemeler sırasında belirlenen yazışmalardan birinde, bir şüphelinin polis operasyonu sırasında USB yuttuğu ifadeleri de yer alıyor. Ayrıca FETÖ operasyonları için "Sıkıntı büyük" denilen o yazışmalarda çok dikkatli olunması ve para transferleri ile ilgili bazı bilgilerin yer alması dikkat çekti.