Başkan Erdoğan ve Berat Albayrak olmasaydı…

İŞTE ERSOY DEDE'NİN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Gelelim bugüne.. Bu saldırılarla; ".. Ülke batsın yeter ki Erdoğan gitsin.." diyen hain şebekesinin nasıl zil takıp oynadığını gördünüz.. işte bu ihanet şebekesi bu krizin Berat Albayrak'ı da götüreceğine o kadar inandı ki, sormayın.. Şimdi sonuca bakıyoruz.. Göreve gelir gelmez kucağında böyle ağır bir sorunu bulan Bakan, stratejik hamlelerle ülkeyi güvenli limana yanaştırmayı başardı.. Öyle ki, ".. beceremiyor, gitsin.." tezviratının aksine attığı ustaca adımlarla böylesi büyük bir saldırı karşısında muhteşem bir sınav verdi.. 'Güç kaybediyor' diyenlerin aksine gücünü tahkim etti.. Artık bir Berat Albayrak gerçeği ile karşı karşıyayız.. Alışsanız iyi olur..

ERDOĞAN VE BERAT ALBAYRAK OLMASAYDI İŞLER KONTROLDEN ÇIKABİLİRDİ

Yazımı da bir alıntı ile bitireyim isterseniz. Habertürk'ün Washington temsilcisi Serdar Turgut bugün yazmış. "Ali Babacan ve Mehmet Şimşek olsaydı bu krizi yaşamazdık" tezviratını yapanları açığa düşüren bir yazı. En dikkat çekici bölümünü paylaşıyorum:

"Bu kriz patladığında Başkan Erdoğan'ın nasıl da sağlam duracağına, soğukkanlı liderlik göstereceğine hiç şüphem yoktu. Çünkü bunu daha önce defalarca gördük aşırı baskı altında nasıl özgüvenle liderik yaptığına bir çok defa şahit olduk. Ben daha çok konuyla direkt sorumlu olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın tavrının nasıl olacağını merak ediyordum. O da aynı Başkan Erdoğan gibi sağlam durdu. Soğukkanlı ve zamanlaması iyi yapılmış doğru hamleleri yaptı ve mükemmel bir ekonomi liderliği portresi ortaya koydu. Başkan Erdoğan'dan çok şey öğrendiğine eminim ama iyi öğrenebilmek de bir yetenek işidir.

Sonuç itibariyle ABD ile ilişkimizin durumu nedeniyle bu krizin bir şekilde patlaması kaçınılmazdı. Şanslıyız ki patladığı anda Başkan Erdoğan ile Bakan Albayrak işin başındaydılar. Onlar olmasaydı işler kolaylıkla kontrolden çıkabilirdi.

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