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'de ortalık karıştı! İnce: Yüzsüzlük yapmayın

’nin 24 Haziran seçimindeki adayı , CHP’de kurultay talebinde bulunan kişilerin disipline sevk edilmesine tepki göstererek, “Arkadaşlarımı na göndereceğinize yüreğiniz varsa beni gönderin” dedi.

Giriş Tarihi: 16.8.2018 23:48 Güncelleme Tarihi: 17.8.2018 01:57
CHP'de ortalık karıştı! İnce: Yüzsüzlük yapmayın

'li , partide kurultay isteyen isimlerin disipline sevk edilmesini sert sözlerle eleştirdi.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden parti yönetimine yüklenen İnce, " için imza verenleri disipline vererek yüzsüzlük yapmayın. 'yi olağanüstü toplantıya çağıracağınıza olağanüstü kurultayı toplayın. Arkadaşlarımı na göndereceğinize yüreğiniz varsa beni gönderin" ifadelerini kullandı.

CHP'li muhaliflerden ikinci hamle!

İnce, şahsına hakaret eden kişilerin ödüllendirildiğini, kurultay talebinde bulunanların cezalandırıldığını belirterek, " adayı yaptığınız kişiye hakaret edenleri ödüllendirip olağanüstü Kurultay talep edenleri disipline sevk ederek parti içi demokrasiden söz edemezsiniz" dedi.

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CHP'de ortalık karıştı! İnce: Yüzsüzlük yapmayın
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