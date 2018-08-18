52 terörist öldürüldü

Türk
Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK
) 10-16 Ağustos
tarihlerinde yurt içi ve dışında yürütülen operasyonlarda, 7'si sözde lider kadroda olmak üzere 52 terörist etkisiz hale getirildi. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan haftalık bilgilendirmeye göre, 10-16 Ağustos tarihleri arasında PKK
/KCK
terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullandığı Şırnak
ve Siirt
ile Irak
'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda, Sincar
'da 15 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen sözde Sincar sorumlusu Mam Zeki Şengali kod adlı İsmail Özden dahil 7'si sözde lider kadroda 52 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlar sırasında çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi. Zeytin Dalı Harekâtı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 4 bin 573 oldu. HAVA HAREKATI DÜZENLENDI
Öte yandan İçişleri Bakanlığı Siirt'in Pervari ilçesinde bulunan Herekol Dağı bölgesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Genelkurmay Başkanlığı da Mardin
'in Nusaybin
ilçesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Kandil bölgelerine de hava harekatı
düzenlendi.