Hiç kimse bu milletle oynamaya kalkmasın

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi 'nde ABD'ye yüklenerek, "Bize stratejik ortak gibi gözüküp de attığı her adımda bizi stratejik hedef haline getirmeye çalışanlara teslim olmadık, olmayacağız." dedi. Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede Erdoğan özetle şöyle dedi:"Bundan tam 17 yıl önce AK Parti'yi kurarken 'Bugünden sonra Türkiye 'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' demiştik Hamdolsun milletimize vermiş olduğumuz sözü tutmanın bahtiyarlığıyla bugün karşınızda bulunuyorum. İnşallah daha nice 17 yıllara yine sizlerle birlikte ulaştıracağız.AK Parti'nin asıl kurucusu da sahibi de milletimizin bizatihi kendisidir. AK Parti'nin ne olduğunu anlayabilmek için önce medeniyetimize, tarihimize vakıf olmak gerekir. AK Parti Türkiye'dir. Bunun için AK Parti'yi milletimiz kurmuştur diyoruz. Bunun için partimizi gözümüz gibi koruyoruz. Bu şarkının sonu yok.Bugün de birileri bize güya ekonomiyle, yatırımla, kurla, döviz le, faiz le, enflasyonla tehdit ediyor. Biz de onlara diyoruz ki oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz. Biliyoruz ki iman varsa, imkân da vardır. Milletimiz bugüne kadar nice nice tuzakları hep imanıyla boğmuştur.Türk'ün cesareti ve Müslüman'ın aklı, imanının tezahürüdür. Hiç kimse bu milletle, bu ülkeyle oynamaya kalkmasın. Çünkü biz ya olacağız, ya öleceğiz, diyerek hedeflerimize doğru yürüyen bir milletiz.Buradan bir kez daha haykırıyoruz. Başaramayacaksınız! Milletimizi bölemeyeceksiniz, ezanlarımızı susturamayacaksınız, bayrağımızı indiremeyeceksiniz, devletimizi yıkamayacaksınız, Türkiye'nin yükselişini durduramayacaksınız. Çünkü biz Türkiye'yiz. Çünkü biz Müslüman'ız. Çünkü biz insanlığın ortak sesi ve vicdanıyız.Biz hiçbir zaman mücadeleden kaçan, davasının ve ülkesinin yıpranması pahasına kendi alanını korumaya çalışan bir parti olmadık, olmayacağız. Kurulduğumuz günden beri ülkemizde ve dünyada gördüğümüz her haksızlık, zulüm, riyakârlık karşısında sesimizi yükseltmekten geri durmadık, durmayacağız. Hak için, vatan için, millet için, insanlık için kavga verilirken pencereden seyretmedik, seyretmeyeceğiz.Hayatlarını kurtarmak için yollara dökülen masum insanlar, denizlerin, okyanusların, ırmakların karanlık sularında, tel örgülerin, yüksek duvarların önünde ağlarken gülenlerden, onlara çelme takanlardan olmadık, olmayacağız. İlk kıblemiz Kudüs'teki kutsallarımız çiğnenirken kafasını başka tarafa çevirenlerin safına katılmadık, katılmayacağız.Sınırlarımızın dibinde oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna rıza göstermedik, göstermeyeceğiz. Zahirde bize stratejik ortak gibi gözüküp de attığı her adımda bizi stratejik hedef haline getirmeye çalışanlara teslim olmadık, olmayacağız. Kimsenin hakkına göz dikmediğimiz gibi kendi hakkımızın gasp edilmesine izin vermedik, izin vermeyeceğiz. Kendi umutlarımızı, hayallerimizi, hedeflerimizi başkalarının insafına terk etmedik, etmeyeceğiz. Tarihin dolgu malzemesi değil, inşacısı olduğumuzu unutmadık, unutmayacağız.AK Parti olarak asla masa başı siyaset yapmadık. Asla karanlık odakların dümen suyuna girmedik. Rakip bulamadığımızda kendi kendimize yarıştık. Gücümüzü darbecilerden, vesayet odaklarından değil sadece milletimizden aldık. Ülkemizi çok sevdiğimiz için Türkiye'ye birinci sınıf demokrasi, birinci sınıf ekonomi, birinci sınıf hizmet yakışır dedik. Kimlik siyaseti değil, millet siyaseti yaptık. Kavga siyaseti değil, hizmet siyaseti yaptık. Hep inşa etmenin, büyütmenin peşinde olduk.Türkiye'nin gücü arttı, imkânları genişledi. Tabii aynı zamanda husumetler de çoğaldı. Dışarıdan kurdukları tuzaklar yetmedi, içerideki ihanet odaklarını da harekete geçirdiler. Sokaklarımızı yakmaya kalktılar. Yargı-emniyet darbesi yapmaya kalktılar. Çukur eylemleriyle terör darbesi yapmaya kalktılar. Ülkenin dışından taciz atışlarıyla sınır darbesi yapmaya kalktılar. Seçim sonuçlarını bahane ederek siyaset darbesi yapmaya kalktılar. Kuru, dövizi, faizi kullanarak ekonomik darbe yapmaya kalktılar.Son 5-6 yılda yaşadığımız her hadisede gördük ki bir olduğumuzda, iri olduğumuzda, diri olduğumuzda, hep birlikte Türkiye olduğumuzda hiç kimsenin bize gücü yetmez. Bugün her türlü tehdidin karşısında dimdik ayakta kalan Türkiye'yi işte bu duruşumuza borçluyuz. Bana böyle bir milletin evladı olmayı nasip eden Rabbime binlerce kez hamd ediyorum."CumhurbaşkanıErdoğan ilk olarak salonun dışındaki partililere hitap etti. Erdoğan vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik ederek özetle şöyle dedi: "Şu anda partimiz 17 yaşında. Bizler tek milletiz, tek bayrağız, tek vatanız, tek devletiz. Bizi bölmek, parçalamak isteyenlere en güzel cevabı hem sandıklarda hem meydanlarda veriyoruz. Bugün yenilenerek, yeni sistem le ilk defa kongremizi yaparak inşallah dünyaya farklı bir mesaj vereceğiz. Bugüne kadar hiçbir yerde eğilmedik. Onların dolarları varsa, bizim Allah'ımız var. Hiç endişeniz olmasın. Bugüne kadar bizi çökertemediler. Bundan sonra da çökertemeyecekler. 26 Ağustos'ta Malazgirt'teyiz. Malazgirt'ten Sultan Alpaslan gibi yeniden yola çıkacağız. Arkadan 30 Ağustos geliyor. 30 Ağustos'ta da yine Kocatepe'deki gibi dimdik ayakta duruşumuzun işaretini vereceğiz. Yerel seçimlere hazır mıyız? İnşallah şu büyükşehirlerin tamamını milletimizden emanet almaya hazır mıyız? Yeni sistemde AK Parti'nin iktidarıyla inşallah 81 vilayet, 81 milyon, insanca yaşamanın erdemine ulaşsın." Kanal İstanbul 'u hayata geçirmek için kolları sıvadık. 43 kilometre, her iki tarafında iki butik şehir oluşturacağız. Kanal İstanbul ile birlikte dünyaya büyük bir mesaj vereceğiz. İnşallah Türkiye'nin en büyük yatırımı olacak bu stratejik projeyi mutlaka gerçekleştireceğiz."'Terörü kaynağında kurutacağız'güvenliğinin sınır ötesinden başladığı inancıyla yürüttüğümüz operasyonları genişleterek devam ettireceğiz. Özellikle Suriye ve Irak'tan ülkemize yönelen tehditleri ne pahasına olursa olsun kaynağında kurutmakta kararlıyız. Daha önce Cerablus'ta, El Bab 'da, dün Afrin'de ne yaptıysak, Suruç'tan Cizre'ye kadar sınırlarımız boyunca aynısını yapacağız. Kandil'i ülkemize yönelik terör saldırılarının üssü olmaktan çıkartacak adımları atıyoruz. Savunma sanayisinde yerlilik oranını yüzde 20'den yüzde 65 seviyesine getirdik. Havacılık ve savunma sektörümüzün cirosunu 1 milyar dolardan 7 milyar dolara, ihracatımızı da 248 milyon dolardan 2 milyar dolara yükselttik. Savunma sanayisi projeleri 45 milyar dolarlık bir hacme ulaştı. Çok yakında 75 milyar dolara varacaktır.