Oybirliğiyle Erdoğan

AK Parti
'nin dün yapılan 6'ncı Olağan Büyük Kongresi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan
6'ncı kez AK Parti Genel Başkanı oldu. Erdoğan kongrede oylamaya katılan bin 381 delegeden bin 380'inin oyunu aldı. Partinin en yerli organı olan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun (MKYK
) yanısıra Merkez Disiplin Kurulu
, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu
üyeliklerine de seçim yapıldı. Başkan Erdoğan, yeni sistemdeki ilk kongresinde MKYK'da köklü değişiklik yapmayı tercih etti. Bugüne kadar genel olarak yüzde 40 ile 50'lik değişiklikler yapılırken bu kez oran yüzde 58'i buldu. 50 kişilik MKYK'da toplam 29 kişi liste dışı kaldı. Erdoğan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu liste dışı bırakırken, yeni MKYK'da Kabine'den isimlere yer verilmedi. Ayrıca Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ
, Genel Başkan Yardımcıları Mehdi Eker
, Ravza Kavakçı Kan MKYK'ya alınmadı. Burhan Kuzu
, Ethem Sancak
, Mehdi Eker, Mehmet Muş, Rümeysa Kadak gibi isimler de liste dışı kaldı. MKYK GENÇLEŞTİ
Başkan Erdoğan her fırsatta siyasette kadınların daha etkin olmasını istediğini belirtiyordu. Erdoğan 15 kadını MKYK'ya taşıdı. Eski MKYK'daki kadın sayısı 9 idi. Erdoğan'ın MKYK'ya taşıdığı yeni isimler arasında ise şu anda TBMM'de komisyon başkanlığı yürüten Numan Kurtulmuş ve Jülide Sarıeroğlu bulunuyor. Eski bakanlardan Ahmet Aslan, Bülent Tüfenkçi, Fatma Betül Sayan Kaya, Lütfü Elvan, Mehmet Özhaseki de MKYK'ya girdi. İl ve bölge dengelerini dikkate alan Erdoğan, bölgeden Cevdet Yılmaz, Orhan Miroğlu, Vildan Polat, Osman Nuri Gülaçar
gibi isimlere de MKYK'da yer verdi. MKYK'nın en genç ismi ise 21 yaşındaki Hatice Merve Tatar oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkan Erdoğan'ı telefonla arayarak AK Parti Genel Başkanlığı'na seçilmesinden dolayı tebrik etti. Dünya gençlerinden sürpriz
AK
Parti Kongresi'nde Türkiye'de eğitim gören 25 ülkeden gelen 50 öğrenci de platforma davet edildi. Başkan Erdoğan, öğrencilerle tek tek tokalaştı. Öğrenciler, Erdoğan'a, zalimler karşısında dik duruşunu simgeleyen Arapça elif harfinin yer aldığı bir tabloyu hediye etti. Çad'dan gelen ve Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde okuyan Timan Ahmet, "Siz Türk halkına ve dünya gençlerine örnek bir lidersiniz" ifadesini kullandı.