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okulunun genel müdürü Yunanistan'a kaçarken yakalandı

'de, Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan aralarında Fetullahçı Terör Örgütü'ne () bağlı bir okulun genel müdürlüğünü yapan zanlının da bulunduğu 3 kişi yakalandı.

Giriş Tarihi: 20.8.2018 09:35 Güncelleme Tarihi: 20.8.2018 09:45
FETÖ okulunun genel müdürü Yunanistan'a kaçarken yakalandı

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı "hudut kartalları" diye ifade edilen Hudut Birliği askerleri, Meriç ilçesi sınırlarındaki askeri yasak bölgede devriye görevi yaparken Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden Salih G'nin 'nün Eskişehir'deki bir okulunun genel müdürlüğünü yaptığı, eşi Hacer G'nin de KHK ile öğretmenlikten ihraç edildiği belirlendi. Bu kişilerin ayrıca ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi.

O FETÖ'CÜ HUDUT BİRLİĞİ ASKERLERİ TARAFINDAN YAKALANDI

Hudut Birliği askerlerinin Bosnaköy yakınlarındaki askeri yasak bölgedeki devriye görevi sırasında da FETÖ ile bağlantılı bir şirkette çalıştığı belirlenen Haydar K. yakalandı.

Zanlıların, işlemleri sürüyor.

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FETÖ okulunun genel müdürü Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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