Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Muharrem İnce’yi yine Amerikalılar mı aradı?

’yi yine Amerikalılar mı aradı?

bugünkü köşesini son çıkışları ile büyük tepki toplayan ’ye ayırdı. Kur manipülasyonundan sonra “kanal ’u durdurun” çağrısın yaparak algı operasyonuna destek veren Muharrem İnce’ye şu soruyu sordu: Acaba İnce'yi yine "Amerikalılar mı aradı?"

Giriş Tarihi: 21.8.2018 11:38 Güncelleme Tarihi: 21.8.2018 11:39
Muharrem İnce’yi yine Amerikalılar mı aradı?

MAHMUT ÖVÜR'ÜN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

'nin bu noktaya gelişinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun katkısı büyük. Kılıçdaroğlu, Gezi'de başlayan 17-25 Aralık ve TIR operasyonlarıyla süren kuşatmaların hep yanında yer aldı. 15 Temmuz darbe girişimine bile "kontrollü darbe" diyerek 'yle aynı dili kullandı.

Şimdi başa dönelim ve ABD'nin Kanal 'a karşı çıkışını hatırlayalım. Bu Türkiye solunun Gezi kalkışmasındaki en önemli talebiydi. Gördüğünüz gibi mesele üç beş ağaç değil, küresel hesaplaşmaydı.

CHP bu hesaplaşmada negatif bir rol oynadı. Bu rolü son olarak sahiplenen isim de CHP'nin başına geçme hesapları çöken Muharrem İnce'ydi. İnce'nin, kur manipülasyonuna karşı ilk önerisi neydi biliyor musunuz? "Kanal İstanbul'u durdurun"

Şimdi soralım; ABD'lilerin Kanal İstanbul'a karşı çıkışlarıyla, İnce'nin önerisinin çakışması tesadüf mü?
Acaba İnce'yi yine "Amerikalılar mı aradı?"
Kurban Bayramı'nızı kutluyor, bayramın ülkemize ve dünyamıza barış ve huzur getirmesinidiliyorum.

YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

CHP'de ortalık karıştı! İnce: Yüzsüzlük yapmayın
CHP tabanında Muharrem İnce gerilimi ve Kemal Kılıçdaroğlu bitti sesleri

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Muharrem İnce’yi yine Amerikalılar mı aradı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN