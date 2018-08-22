S-400’ler seneye geliyor

Rus Interfax haber ajansı, S-400 füzelerinin gelecek yıl Türkiye'ye teslim edilmeye başlanacağını bildirdi. Interfax haberi, Rus devletine ait silah şirketi Rosoboronexport'a dayandırdı. Şirketin bundan sonra ticarette ABD doları yerine ulusal para birimlerini kullanacağı bildirildi. Rusya'nın devlet askeri ihracat şirketi Rosoboronexport CEO'su Aleksander Miheyev de Türkiye'ye Rusya yapımı S-400 hava savunma sisteminin teslimatının ne zaman başlayacağına ilişkin bir soru üzerine, "Türkiye'ye S-400 teslimatına gelirsek, sözleşme üzerinde anlaşılan süre içinde hayata geçirilecek. Sözleşmeyi 2019'da hayata geçirmeye başlayacağız" yanıtını verdi.

YAPTIRIM TEHDİDİ

ABD yönetimi daha önce NATO üyesi Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın almasından kaygı duyduğunu açıklamış ve yaptırım tehditinde bulunmuştu. ABD Başkanı Donald Trump da Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının teslimatının geçici olarak durdurulmasını da öngören savunma bütçesini onaylamıştı. NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Hava Komutanı Tod Wolters, daha önce yaptığı açıklamada, Türkiye'nin S-400'lerr sahip olmasının, ittifakın "bilindik düşmanlarının", radardan kaçabilen beşinci nesil F-35 jetlerinin nasıl çalıştığını anlamasına neden olabileceğini söylemişti.

AYNI ANDA 80 HEDEFİ VURUYOR

En iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak gösterilen S-400, Rusya'nın füze savunma sisteminin dördüncü neslini temsil ediyor. Geliştirilmesine 1993'te başlanan S-400 2007'de faaliyete alındı. Sistem, insanlı ya da insansız her türlü hava aracının yanı sıra hem seyir (cruise) hem de balistik füzeleri imha etme kapasitesine sahip. Azami menzili 400 kilometre, ulaşabildiği en yüksek irtifa da 30 kilometre. Ayrıca, her hedefe iki füze kilitleyerek, eşzamanlı olarak 80 hedefi vurabiliyor. En fazla 3 bin 500 kilometre uzaklıktan fırlatılan orta menzilli balistik füzeleri imha etme kapasitesine sahip. Sistemin içinde yer alan bir füzenin ağırlığı 1.8 ton, uzunluğu sekiz metre ve çapı da yaklaşık 50 santimetre. Ayrıca 145 kilograma kadar savaş başlığı taşıyabiliyor.

ÜÇ AŞAMALI İMHA

Uzun menzilli izleme radarı, havadaki nesneleri takip ediyor. Potonsiyel hedefler, komuta aracsında değerlendiriliyor. Komuta aracı füzenin fırlatılmasına karar veriyor. Hedefe göre en iyi konumda bulunan araçtan füzeler gönderiliyor. Angajman radarı, füzenin hedefine ulaşmasına yardımcı oluyor.

TÜRKİYE İLE SAVUNMA SANAYİSİNDE İŞ BİRLİĞİ YAPABİLİRİZ

İran Cumhurbaşkanı Hasan RuhaniTahran'da düzenlenen "Kevser" savaş jeti tanıtım toplantısında ABD yaptırımları ve komşu ülkelerle ilişkilere dair değerlendirmelerde bulundu. Komşu ve dost ülkelerden Türkiye ve Pakistan ile savunma alanında iş birliği yapabileceklerini vurgulayan Ruhani, bu ülkelerin birlikte çalışması durumunda savaş uçağı üretebileceklerini ve daha fazlasını da yapabilecek kapasitelerinin olduğunu kaydetti. ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarını eleştiren Ruhani, İran'ın komşu ülkelerle daha fazla iş birliğinden yana olduğunun altını çizdi.

PENTAGON: ASKERİ İLİŞKİLER SEKTEYE UĞRAMADI ABD'DEN

Türkiye'ye yönelik saldırılar sürerken ABD Savunma Bakanlığı, (Pentagon) iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin sekteye uğramadığını açıkladı. CNBC'nin haberine göre ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Rob Manning, son dönemde yaşananların iki ülke arasındaki ilişkileri nasıl etkilediğiyle ilgili soruya, "Hayır, Türkiye ile ilişkilerimizde hiçbir şekilde kesinti yok" yanıtını verdi. Haberde ABD'nin Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemi satın almak istemesinin rahatsızlık yarattığı dile getirildi.