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'nin yeni nesil ı

Türk savunma sanayisinin geliştirdiği Kapan Drone Savar Sistemi, büyüklüğüne göre 1,5-2,5 kilometreden drone tespiti yapıp, lazer ya da sinyal karıştırıcıyla etkisiz hale getiriyor.

Giriş Tarihi: 09.08.2018 10:28 Güncelleme Tarihi: 09.08.2018 10:51
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Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

"Drone"lar askeri ve sivil alanda birçok görevin verimli şekilde yapılmasını sağlarken, kötü niyetli kullanımla adeta bir silaha dönüşüyor.

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'nin yeni nesil ı
Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Savunma sanayisinin en önemli gündem maddelerinden birini "drone"ların kabiliyetlerinin artırılmasının yanı sıra tehdide dönüşmesi durumunda bunları etkisiz hale getirmek oluşturuyor.

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'nin yeni nesil ı
Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Kapan, kullanıcısına, tüm ihtiyaçları karşılayan, entegre ve tam bir çözüm sağlıyor. Tanımlı bir bölgedeki drone tehditlerini, yüksek performanslı bir radarla tespit eden Kapan, bunları elektro-optik sistemlerle teşhis ediyor. Önleme kararının alınmasıyla lazer ya da radyo frekans karıştırıcı sistemlerle drone etkisiz hale getiriliyor.

Sistem, yapılan denemelerde görevinin en kritik aşaması olan tespiti, etkin şekilde gerçekleştirdiğini gösterdi. Kapan, 1,5 kilometreden küçük drone olarak sınıflandırılan DJI Phantom 4'ü, 2,5 kilometreden daha büyük drone olarak sınıflandırılan Hexacopter'i tespit ve takip edebiliyor.

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Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

TÜRKİYE'NİN YENİ NESİL YERLİ SİLAHLARI

Gelişen teknoloji hayatımızın her alanına nüfus etmek ile birlikte silah endüstrisini de baştan başa yeniliyor. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından kullanılan yerli teknoloji ürünü olan silahlar...

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Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

ATAK HELİKOPTERİ

'nin yerli üretimi taarruz ve taktik keşif i 'Atak' için ilk adım 1995 yılında atılmıştı.

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Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

İtalyan AgustaWestland, TUSAŞ ve ASELSAN ortaklığında geliştirilen ATAK T-129 i ilk uçuşunu İtalya'da AgustaWestland tesislerinde 28 Eylül 2009 tarihinde gerçekleştirdi.

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'nin yeni nesil ı
Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

TSK'nın son yıllarda envanterine kattığı T 129 , hem tarruz hem de taktik keşiflerinde kullanılıyor.

ATAK i, tamamen yerli imkanlarla üretilen silah ve güç sistemlerine sahip olmasıyla da dikkat çekiyor.

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