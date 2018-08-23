Kadro atamasında karı koca yarışması

Beşiktaş Belediyesi Başkanı Murat Hazinedar'ın görev başına gelmesinin ardından kız kardeşini, kuzenlerini, eşinin ve kendisinin yakın akrabalarını belediyede görevlendirdiği ortaya çıktı. Ayda bir yapılan belediye meclisinde de konu sık sık gündeme gelmişti. Bazı meclis üyeleri durumdan rahatsızlık duyunca, soruşturmaya gelen müfettişler de yapılan usülsüz atama ve görevlendirmelere el koydu. Meclis toplantısında üyeler Hazinedar'a, 'Belediye senin aile şirketin mi?' diye tepki göstermişti. TAKVİM'e bilgi veren Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyeleri, Hazinedar'ın kendilerine, 'Kadrolaşma benim inisiyatifimde. Kimse karışamaz' yanıtını verdiğini belirttiler.

İŞTE MURAT VE ÖZLEM HAZİNEDAR ÇİFTİNİN PARALEL KADROSU



Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın listesi:



Şeniz Öztürk: (Arkadaşı - Danışman)

Özlem Alıcı: (Arkadaşı - Sanat Danışmanı)

Bilge Kutlu: (Arkadaşı - Bilbordlardan Sorumlu Danışman)

Pelin Hazinedar Başlangıç: (Kız kardeşi - Özel Kalem Müdürü)

Murat Saçlı Denizer: (Çocukluk arkadaşı - Zabıta Genel koordinatörü)

Mürveet Günday: (Arkadaşı - Ruhsattan ve Kültürden Sorumlu Başkan Yardımcısı)

Nurhan Palakoğlu: (Arkadaşı - Danışman)

Recai Bilici: (Arkadaşı - Temizlikten Sorumlu Genel Koordinatör)

Hüsnü Hazinedar: (Akrabası - MKM Sorumlusu)





Özlem Hazinedar'ın listesi:



Dilek Akyürek: (Arkadaşı - Beltaş Genel Müdürü)

Semra Canoğulları: (Arkadaşı - Mali Hizmetlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı)

Özgür Yavuz: (Ağabeyi - Ruhsattan Sorumlu Başkan Yardımcısı)

Nimet Aksoy: (Arkadaşı - SGK - Hukuk İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı)

Adem Yavuz: (Yeğeni - Bilişimden Sorumlu Danışman)

Ümit Yavuz: (Yeğeni - Kültür Hizmetleri)

Nurcihan Öztürk: (Arkadaşı - Belediye Salonlarından sorumlu)

Osman Cayak: (Arkadaşı - Fatsalılar eski Dernek Başkanı)

Tuğba Dikmen: (Arkadaşı - Kültür Müdürü)

Ayşe Çamur: (Sekreteri - Özel Kalem Müdürlüğü)





EŞİNİN AKRABALARI BÜTÇESİ YÜKSEK YERLERDE

Eşinin ağabeyi ve eşinin teyze çocuğunu başkan yardımcısı yapan Hazinedar yüksek bütçeli birimleri de onlara bağlamış. Hazinedar, eşinin kardeşi Yüksel Özgür Yavuz'a Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün bağladı. Hazinedar'ın eski çalışma arkadaşlarının bir bölümü de yine belediyenin değişik birimlerine ataması yapılmıştı.

KIZ KARDEŞİ DE GÖREVDEN ALINMIŞTI

Soruşturma kapsamında 17 Ocak tarihinde Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mürvet Günday ile Zabıta Müdürü Selçuk Bartınlı açığa alınmıştı. 25 Ocak tarihinde de Hazinedar göreve geldiğinden beri özel kalem müdürlüğünü yapan kız kardeşi Pelin Hazinedar Başlangıç son olarak bulunduğu Dış İlişkiler Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılmıştı.