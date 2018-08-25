‘Akademideyken de FETÖ içinde aktifti’

FETÖ
'nün 17-25 Aralık yargıya darbe girişiminde etkin rol alan tutuklu eski Başkomiser Mehmet Akif Üner
ile ilgili çarpıcı bir ifade ortaya çıktı.
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak beyanda bulunan F.B. isimli itirafçı ifadesinde şunları söyledi: "Mehmet Akif Üner kolej ve akademide okuduğum dönemde iki üst devremdi. FETÖ'nün öğrenci grubu içinde yer alırdı. Kendisinden alt sınıflarda okuyanöğrenci grupları ile ilgilenirdi. Kendisi FETÖ yapılanması içinde aktifti. Hafta sonlarında FETÖ mensubu öğrenci grubu ile birlikte bağlı oldukları sivil üyeler ile buluşur ara sıra şahısların belirtmiş oldukları evlere giderdi. Akademi ve kolejde okuma salonu, kütüphane odası, bilgisayar odalarında FETÖ adına yapılan görüşmelere katılırdı. KARDEŞİ DE TUTUKLU
İtirafçının beyanları doğrultusunda Üner hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçu kapsamında iddianame düzenlendi. Üner, bu suç kapsamında da yargılanacak.
Bilindiği gibi Üner'in kardeşi Binbaşı Fatih Üner'in 15 Temmuz'daki darbe girişimine destek verdiği Genelkurmay Başkanlığı'ndaki kamera kayıtlarının incelenmesi ile ortaya çıkmıştı. Darbe girişiminin başarısız olmasıyla sivil kıyafetlerle Genelkurmay Başkanlığı'ndan çıkan Üner tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. HDP'YE OY İSTEME SEANSI
Mehmet Akif Üner, 7 Haziran 2015 seçimlerinden önce İstanbul 2. Bölge'den bağımsız milletvekili adayı olmuş, daha sonra FETÖ'cü eski Emniyet Müdürü Yakup Saygılı
lehine adaylıktan çekilmişti. FETÖ-HDP
arasındaki gizli ittifakı ortaya koyan Üner'in telefon konuşma dökümlerine ise ilk savcılık iddianamesinde yer verilmişti. Üner o telefon konuşmasında, Bingöl'de görev yapan polis İsmail Yavuz Atmaca'yı taktik gereği HDP'ye oy vermesi için ikna ediyordu. Atmaca'nın, terör çekincesi Üner, "Ya işte Selo Başkanın yapıcı konuşmalarına oy verdim diye avutacaksın kendini" diyordu.