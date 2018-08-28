Bedelli askerlik yerleri 2018 açıklandı mı? - e-Devlet Bedelli askerlik celp dönemleri hemen sorgula!

Bedelli askerlik başvuruları devam ederken son dakika gelişmeleri de yaşanmaya devam ediyor. Bedelli askerlik başvurusunu yapan ilk 12 bin kişinin ilk celp döneminde gidecekleri askerlik yerleri bugün e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Böylece 15 Eylül, yani ilk celp döneminde gidecek olanların yerleri belli olacak. Bugün açıklanacak bedelli askerlik yerleri öncesinde bedelli adayları araştırma ve sorgulamalarını yapmaya devam ediyor.

Bedelli askerlik düzenlemesinden yararlanacak olan asker adayları, askerlik sevk belgelerini e-Devlet üzerinden görüntüleyebilecekler.Bedelli askerlik celp tarihleri ve yerleri konusundaki tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İlk 3 döneme ait temel eğitime planlanan yükümlülerin birlik bilgileri, yoklama durumları ve sevk evraklarını alabilecekleri tarihler de belirlendi.

Buna göre, söz konusu bilgiler birinci dönemde (15 Eylül 2018) silah altına alınacaklar için 28 Ağustos 2018, ikinci dönemde (6 Ekim 2018) silah altına alınacaklar için 6 Eylül 2018, üçüncü dönemde (27 Ekim 2018) silah altına alınacaklar için 27 Eylül 2018'de e-Devlet'te ilan edilecek.

Celp yerleri henüz açıklanmadı; gün içinde açıklanması bekleniyor.

ASKERLİK YERLERİ NERELER?

Milli Savunma Bakanlığı'nın bedelli askerliğin uygulanmasına yönelik çalışma taslağına göre, başvuru sayısı doğrultusunda ayrı celp dönemleri oluşturulacak. Ankara, Balıkesir, Burdur, İstanbul ve Samsun'daki eğitim merkezlerinin sadece bedelli askerlik yapacaklar için hazırlanması planlanıyor.

İşte zorunlu eğitimin yapılacağı birlikler:

58'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı – Burdur

5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Sivas

1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Manisa

3'üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı &ndasAntalyalya

48'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı – Tokat

15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Amasya

59'uncu Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı – Erzincan

3'üncü Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı-Ezine-Çanakkale

1'inci Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı-Aydın

116'ncı Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Çanakkale

9'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Bilecik

Jandarma Muhabere Eğitim Tabur Komutanlığı-Seferihisar-İzmir

10'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Bornova-İzmir

CELP KONTROLLERİ e-DEVLET'TE

Celp dönemleri ilan edilen yükümlülerin yoklamalarını celp dönemleri için belirlenen ve e-Devlet'te kişisel olarak belirtilen yoklama tarihine kadar tamamlaması gerekecek. Gerekli işlemlerini süresi içerisinde tamamlamayan yükümlüler bedelli askerlik kapsamı dışına çıkartılacak.

Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen celp dönemleri Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ve ulusal yayın yapan radyo ve televizyon kanalları ile "www.asal.msb.gov.tr" adresinden duyurulacak. Yapılacak duyuru Askerlik Kanunu'nun 25 ve 45'inci maddeleri gereği yükümlülere tebliğ mahiyetinde olacak.

BEDELLİ ASKERLİK YERİ SORGULAMA YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ