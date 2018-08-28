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Masada var

Uğur YILDIRIM
UĞUR YILDIRIM Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.8.2018
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve SETA Araştırmacısı Murat Aslan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı 'un görüşmesini değerlendirdi. Aslan " önemli bir gündem maddesiydi ama asıl konuşulan şey bundan sonra yürütülecek olan oldu" dedi. Aslan, 'da yıllardır devam eden savaşların ve 'nin dengesiz politikalarının bir çok ülkeyi rahatsız ettiğini belirterek "ABD'nin dengeli olmayan politikaları yüzünden , , Avrupa ve yeni bir pozisyon arayışı içerisine girdi. Devam edecek bu diplomasi trafiğinden ABD, Rusya, Çin, Avrupa ve Türkiye'nin kendilerine yeni bir pozisyon belirlediği yeni bir dünya düzeni çıkabilir. Türkiye, ABD'nin kendisine karşı yürüttüğü gizli savaştan sonra kendisine yeni bir yol haritası çizmek istiyor"diye konuştu.
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Masada stratejik ortaklık var
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