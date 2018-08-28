Masada stratejik ortaklık var

Hasan
Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve SETA Araştırmacısı Murat Aslan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov
'un görüşmesini değerlendirdi. Aslan "İdlib
önemli bir gündem maddesiydi ama asıl konuşulan şey bundan sonra yürütülecek olan stratejik ortaklık
oldu" dedi. Aslan, Ortadoğu
'da yıllardır devam eden savaşların ve ABD
'nin dengesiz politikalarının bir çok ülkeyi rahatsız ettiğini belirterek "ABD'nin dengeli olmayan politikaları yüzünden Rusya
, Çin
, Avrupa ve Türkiye
yeni bir pozisyon arayışı içerisine girdi. Devam edecek bu diplomasi trafiğinden ABD, Rusya, Çin, Avrupa ve Türkiye'nin kendilerine yeni bir pozisyon belirlediği yeni bir dünya düzeni çıkabilir. Türkiye, ABD'nin kendisine karşı yürüttüğü gizli savaştan sonra kendisine yeni bir yol haritası çizmek istiyor"diye konuştu.