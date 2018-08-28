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Son dakika: 'de askeri araç devrildi

Son dakika haberi! 'nin ilçesi Samanlı Köyü’nde askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker şehit oldu.  Aynı araçta 7 askerin yaralı olduğu öğrenildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.8.2018 13:28 Güncelleme Tarihi: 28.8.2018 13:37

'nin ilçesine bağlı Samanlı köyünde, askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 5'i ağır 7 asker de yaralandı. Yaralı askerler, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

''28.08.2018 günü saat 10.30 sıralarında İlimiz Şemdinli İlçesi Samanlı Köyünden Derecik istikametine seyir halinde olan 34. Hudut Tugay Komutanlığına bağlı aracın virajı alamayarak devrilmesi sonucu 2 askeri personel şehit olmuş, 5'i ağır olmak üzere 7 askeri personel ise yaralanmıştır. Yaralı personelin tedavileri sevk edildikleri Yüksekova Devlet Hastanesinde devam etmektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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Son dakika: Hakkari'de askeri araç devrildi
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