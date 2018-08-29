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'nda uçuşlar yeniden başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başkenti Lefkoşa’da Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası'nın 'ndaki grevi sona erdi, uçuşlar tekrar başladı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.8.2018 11:49
Ercan Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı

'de Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, hükümet ile sürdürülen ek mesai görüşmelerinin sonuç vermemesi üzerine bugün akşam saatlerinde eyleme başlamış, Lefkoşa 'ndaki tüm uçuşlar karşılıklı iptal edilmişti. Uzun süren müzakerelerin ardından KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, havalimanındaki eylemin sona erdiğini açıkladı. Tolga Atakan açıklamasında, "Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası ile yaptığımız görüşmeler sonucunda Ercan Havaalanı'nda uygulanan eylem sona erdi. Asgari yarım saat içinde havaalanı normal akışına dönecek" dedi.

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2 GÜN MÜHLET

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, hükümete ek mesailerle ilgili olarak aldığı kararı geri çekmesi için 2 gün mühlet verdi. Aksi takdirde süresiz grev kararı alacaklarını beyan ettiler.

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Ercan Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı
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