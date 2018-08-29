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'da / operasyonu

Son dakika haberi! kullandıkları iddiasıyla aralarında örgütün izdivaç sorumlusu karı kocanın da bulunduğu 6 şüpheli yakalandı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.8.2018 17:01
Samsun'da FETÖ/PDY operasyonu

'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında il merkezi ve Vezirköprü ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda firari olarak aranan ve örgütün şifreli haberleşme uygulaması kullanıcısı olduğu belirlenen izdivaç sorumlusu A.K. ve eşi İ.K. ile H.Ç.G, F.G, G.E. ve eşi Z.E. gaybubet evlerinde yakalandı.

Şüphelilerden Z.E. ile F.G. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Samsun'da FETÖ/PDY operasyonu
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