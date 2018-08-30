FETÖ’cü Kemal Öksüz Ermenistan’da yakalandı

Ermenistan basınında yer alan haberde, terör örgütü FETÖ'cü Kemal Öksüz'ün dün Ermenistan'da kıskıvrak yakalandığı ifade edildi. ABD tarafından 23 Ağustos'ta aranan Öksüz'ün Ermenistan'da işletmesi olduğu ve sivil toplum örgütleriyle çalışarak bölgede çalıştığı ortaya çıktı.

Firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ün kardeşi Kemal Öksüz böyle yakalandı

"ADINI KEVİN OLARAK DEĞİŞTİRMİŞ"

Ermeni basınında yer alan haberde Öksüz'ün Interpol tarafından arandığı dün yapılan operasyonla yakalandığı belirtildi. Yerel basındaki haberlerde Öksüz'ün ABD vatandaşlığı aldığı ve bu sürecin sonunda adını Kevin olarak değiştirdiği belirtildi.