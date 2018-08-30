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’cü Kemal Öksüz Ermenistan’da yakalandı

elebaşı 'ün kardeşi Kemal Öksüz, Ermenistan'da yakalandı. ABD tarafından dolandırıcılık ve sahtecilik suçlamalarıyla Interpol tarafından aranan Kemal Öksüz'ün Ermenistan'da bir STK'da çalıştığı ifade edildi. Öksüz'ün ABD vatandaşı olduğu ve adını Kevin olarak değiştirdiği ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 30.8.2018 13:14 Güncelleme Tarihi: 30.8.2018 14:06
FETÖ’cü Kemal Öksüz Ermenistan’da yakalandı

Ermenistan basınında yer alan haberde, terör örgütü 'cü Kemal Öksüz'ün dün Ermenistan'da kıskıvrak yakalandığı ifade edildi. ABD tarafından 23 Ağustos'ta aranan Öksüz'ün Ermenistan'da işletmesi olduğu ve sivil toplum örgütleriyle çalışarak bölgede çalıştığı ortaya çıktı.

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"ADINI KEVİN OLARAK DEĞİŞTİRMİŞ"

Ermeni basınında yer alan haberde Öksüz'ün Interpol tarafından arandığı dün yapılan operasyonla yakalandığı belirtildi. Yerel basındaki haberlerde Öksüz'ün ABD vatandaşlığı aldığı ve bu sürecin sonunda adını Kevin olarak değiştirdiği belirtildi.

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FETÖ’cü Kemal Öksüz Ermenistan’da yakalandı
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