"Dinimiz stokc¸uluğa, karaborsacılığa izin vermez"

Diyanet İşleri Başkanlığının cuma hutbesinde haksız kazanç yollarının yanlışlığına dikkat çekildi - Hutbeden: - "Dinimiz, tembelligˆi, sorumsuzlugˆu, c¸alıs¸madan kazanmayı hedefleyen her tu¨rlu¨ sahtekarlık giris¸imini yasaklar. Toplumun ahlaki degˆerlerini hic¸e sayarak gu¨ven ve huzurunu bozan ru¨s¸vet, tefecilik, stokc¸uluk, karaborsacılık ve alıs¸veris¸te hile gibi haksız kazanc¸ yollarına kesinlikle izin vermez" - "Müslüman'ın çalıs¸ma hayatında du¨ru¨stlu¨k, adalet, hakkaniyet gibi erdemleri yas¸atması, geçimini temin etmek ic¸in c¸abalarken kulluk s¸uurundan da uzaklas¸maması gerekir"

Diyanet tarafından hazırlanarak Türkiye genelindeki camilerde okutulan hutbede, çalıs¸manın bir Müslüman'ın hayatına huzur ve bereket getireceğine, Allah'ın verdigˆi aklı, bedeni ve yu¨regˆi kullanarak, onun razı olacagˆı is¸lerde c¸alıs¸manın, kul ic¸in s¸eref olduğuna işaret edildi.

İslamiyet'in tembelligˆi, sorumsuzlugˆu, c¸alıs¸madan kazanmayı hedefleyen her tu¨rlu¨ sahtekarlık giris¸imini yasakladığı aktarılan hutbede, "Toplumun ahlaki degˆerlerini hic¸e sayarak gu¨ven ve huzurunu bozan ru¨s¸vet, tefecilik, stokc¸uluk, karaborsacılık ve alıs¸veris¸te hile gibi haksız kazanc¸ yollarına kesinlikle izin vermez." ifadesi yer aldı.

Hazreti Muhammed'in, "Sizden birinizin urganını alıp dagˆa giderek bir bagˆ odun getirip satması ve bo¨ylece Allah'ın onun itibarını koruması, bir s¸ey verip vermeyecekleri belli olmayan kimselerden dilenmesinden daha hayırlıdır." hadisi helal kazanca örnek olarak verildi.

ÇALIŞMA HAYATINDA DÜRÜSTLÜĞÜN ÖNEMİ

Müslüman'ın çalıs¸ma hayatında du¨ru¨stlu¨k, adalet, hakkaniyet gibi erdemleri yas¸atması, geçimini temin etmek ic¸in c¸abalarken kulluk s¸uurundan da uzaklas¸maması gerektiğine dikkat çekilen hutbede, şunlar kaydedildi:

"Rezzak olan Rabbimiz, yedigˆimiz her lokmayı, ic¸tigˆimiz her yudumu, havayı, ekmegˆi, suyu bizlere lütfedendir. O, sonsuz ikram sahibidir. Bizler, 'Ya Rezzak' dedigˆimiz zaman bilir ve inanırız ki, Allah ruhumuzun da bedenimizin de gıdasını verendir ve o rızkımıza kefildir. Mu¨min olarak bize du¨s¸en, rızk elde etmek ic¸in helal yollarla c¸alıs¸mak, temiz ve nezih olan kazancın pes¸inde kos¸maktır. Sevgili Peygamberimiz bu hususu s¸o¨yle dile getirmis¸tir; 'Hic¸ kimse Allah'ın kendisine takdir ettigˆini elde etmeden o¨lmeyecektir. O¨yleyse Allah'ın emirlerine kars¸ı gelmekten sakının ve rızkınızı gu¨zel yoldan isteyin. Helal olanı alın, haramdan kac¸ının.'

I·nsanlıgˆa rehber olarak gelen peygamberler de terzilik, marangozluk, c¸iftc¸ilik, ticaret gibi c¸es¸itli mesleklerle mes¸gul olmus¸lar, kimseye yu¨k olmadan kendileri ve aileleri ic¸in helal rızık temin etmis¸lerdir. Alın teri ve go¨z nuruyla c¸alıs¸mak, helal kazanc¸ endis¸esi gu¨tmek, helalinden u¨retip helal yolda harcamak peygamberlerin su¨nnetidir."