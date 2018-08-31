Son dakika: CHP’li Eren Erdem MİT TIR’larında tanık oldu

Eski CHP milletvekili Eren Erdem hakkında 'MİT TIR'ları belgelerini Bülent Tezcan'dan aldım' sözüyle ilgili açılan soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ifadesi alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu, Erdem'in 22 Mayıs 2018 tarihinde bir televizyon programında MİT TIR'larıyla ilgili açıklamaları üzerine jet hızıyla soruşturma başlatmış, Erdem'i 'tanık' sıfatıyla ifadeye çağırmıştı. Karşı Gazetesi çalışan ve yöneticilerine yönelik açılan dava kapsamında hakkında 29 Haziran'da yakalama kararı çıkartılan ve tutuklanan Erdem'in, geçtiğimiz günlerde Tezcan'la ilgili yaptığı açıklamalar üzerine 'tanık' sıfatıyla ifadesinin alındığı ortaya çıktı.

ODASINDA GÖRÜŞTÜK

İşte Erdem'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Murat Çağlak ve Fahri Tosun tarafından alınan ifadesinden satırbaşları: "Bildiğimi doğru söyleyeceğime namusum ve şerefim üzerine yemin ederim. 2014 yılında serbest gazeteci olarak çalıştığım dönemde, CHP Milletvekili Bülent Tezcan, kamuoyunda 'MİT TIR'ları olarak bilinen olayla ilgili televizyonda basın açıklaması yapıyordu. TIR'larla ilgili belgelerin elinde olduğunu sallayarak göstermişti. Ben bu haberi izledikten sonra gazeteci olmam sebebi ile hemen Ankara'ya gittim. Bülent Tezcan ile CHP Genel Merkezi'ndeki odasında görüştüm. Israrla bu belgeleri istedim. Tezcan, bu belgeleri daha sonra kargo ile gönderdi.

GİZLİ YAZIYORDU

Belgeleri gördüğümde hepsi kağıda basılmış evraklardı. Üzerlerinde gizli ibaresi vardı. İçerisinde jandarmanın TIR'ların içerisinde ne olduğunu gösteren tutanakları, kamyon şoförlerinin ifadeleri, fezleke şeklinde soruşturma ile ilgili evraklar vardı. Kendime ait Twitter hesabımdan 'tutanakları okudum, eğer iddialar doğru ise durum çok vahim' şeklinde twitler attım.Ben herhangi bir yerde bu evrakları paylaşmadım. Hiç kimseye vermedim. Yalnızca ismini vermek istemediğim bir gazeteci arkadaşım evraklara baktı. Fakat bir örnek almasına veya fotoğraf çekmesine müsaade etmedim. Daha sonra evrakları imha ettim. Sadece birkaç sayfası bende kaldı.

BİR HAKİM BANA ULAŞTI

Geçtiğimiz Mayıs ayında ismini vermek istemediğim bir Sosyal demokrat olan halen görevdeki bir hakim bana ulaştı. 'Seni MİT TIR'ları belgesini Fetullahçılardan aldı diye tutuklayacaklar, bununla ilgili bir açıklama yapsan iyi olur' diyerek dostça bir telkinde bulundu. Bunun üzerine Artı TV'de çalışan Ezo isimli spiker beni telefonla aradı bende söz konusu konuşmayı gerçekleştirdim. Bu açıklamalar doğrudur. Tezcan'dan temin ettiğim 'MİT TIR'ları' dosyası diye bilinen evrakın başka kimlere verildiğini bilmiyorum."

EREN ERDEM NE DEMİŞTİ?

24 Haziran seçimlerinde CHP'den aday gösterilmeyen ve yurt dışına çıkmaya çalıştığı sırada yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu için bunu başaramayan Eren Erdem bir TV kanalına telefonla bağlanarak Kılıçdaroğlu'nu ve CHP'yi suçlamıştı. CHP'li Erdem, Zaman Gazetesi'nin önüne kendisini Kılıçdaroğlu'nun gönderdiğini, MİT Tırları yalanlarını içeren tutanakları da kendisine CHP'li Bülent Tezcan'ın verdiğini söyledi. Erdem ayrıca, MİT tırlarıyla ilgili yalanların bulunduğu tutanakların nereden aldığının savcı tarafından kendisine sorulması durumunda, bunu Bülent Tezcan'dan aldığını söyleyeceğini açıklamıştı.