Son dakika: Kaçma şüphesiyle gözaltına alınan CHP'li Eren Erdem tutuklandı

CHP'li Eren Erdem hakkında, İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir dönem genel yayın yönetmenliğini yaptığı Karşı Gazetesi'nde işlediği iddia edilen suçlar nedeniyle dava açılmıştı.





22 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Erdem hakkında "Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek", "Gizli tanığı deşifre etmek" ve "Soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlarından 9,5 yıldan 22 yıla kadar hapis isteniyor.





DÜN GECE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Erdem hakkında açılan davanın ilk duruşmasının 19 Eylül'de saat 10.00'da yapılmasına karar verilmişti. Eren Erdem, iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesinin ardından 21 Mayıs günü Atatürk Havalimanı'na gitmiş, ancak hakkındaki yurtdışı çıkış yasağı nedeniyle çıkış yapamamıştı.



YAKALAMA KARARI VERİLDİ

Eren Erdem hakkında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ulaşan yurtdışına kaçacağı, bu amaçla yabancı istihbarat örgütleriyle görüştüğüne yönelik bir ihbarın İstanbul Başsavcılığı kanalı ile yargılandığı mahkemeye bildirmesi üzerine İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'kaçma şüphesi' bulunduğu iddiasıyla yakalama kararı verildi

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Bu karar gereği Ankara'da gözaltına alınan CHP'li Eren Erdem, sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Erdem, İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarıldı. Eren Erdem tutuklamaya yönelik yakalama kararının yüzüne okunması ardından hakkında düzenlenen iddianamedeki suçlar kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.