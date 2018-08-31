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Son dakika: Hakkari'den acı haber

Son dakika haberi! Hakkari'nin ilçesine bağlı Büyükçiftlik Beldesi Evliyatepe mevkiinde 'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 31.8.2018 15:02 Güncelleme Tarihi: 31.8.2018 15:13

ilçesine bağlı Büyükçiftlik beldesi Evliye Tepe'de güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyon sırasında 'lı teröristler, önceden yola tuzakladıkları EYP'yi uzaktan kumandayla infilak ettirdi. Patlamada, 1 asker şehit oldu. Saldırının ardından bölgeye takviye kuvvetler sevk edildi. Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

?Hakkari Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "31.08.2018 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Büyükçiftlik beldesi Evliya Tepede bölücü terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan EYP'nin (el yapımı patlayıcı) uzaktan kumanda ile infilak ettirilmesi sonucu 1 askeri personel şehit olmuştur. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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Son dakika: Hakkari'den acı haber
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