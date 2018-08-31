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Son dakika: İstanbul merkezli 14 ilde operasyonu: 52 kişi hakkında gözaltı kararı

Son dakika haberi! Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (/) yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. Örgütün gizli SON haberleşme programı kullanıcısı 52 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 14 ilde gerçekleştirilen baskınlarda 15 örgüt üyesinin yakalandığı bildirildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 31.8.2018 11:08 Güncelleme Tarihi: 31.8.2018 11:59
Son dakika: İstanbul merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu: 52 kişi hakkında gözaltı kararı

Alınan bilgilere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bu sabaha karşı /'ye yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Emniyet güçleri, FETÖ'nün gizli haberleşme programı kullanıcısı olduğu ileri sürülen bazı şüphelileri belirledi. Örgüt üyelerini takibe alan polis, başka kişiler adına açılan hatlar üzerinden "Bylock" kullanıcısı olduğu tespit edilen 52 kişinin yakalanması için operasyon kararı aldı. İstanbul merkezli 14 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 15 kişinin yakalandığı bildirildi.
Firari 37 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonların sürdüğü kaydedildi.

Yakalanan şüphelilerin, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenilirken, operasyonun devam ettiği bildirildi.

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Son dakika: İstanbul merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu: 52 kişi hakkında gözaltı kararı
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