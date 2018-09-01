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’ın kuzeyindeki hava harekâtında 19 terörist öldürüldü

’nın ’taki kamplarına düzenlenen hava harekâtında 19 terörist öldürüldü. Ayrıca son iki haftada 6’sı lider 86 terörist etkisiz hale getirildi

Giriş Tarihi: 1.9.2018
Türk? Silahlı Kuvvetleri'nce 'ın kuzeyindeki Zap, Gara ve Hakurk bölgelerine hava harekâtı düzenlendi. Genelkurmay Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, operasyonda 19 silahlı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Hakkâri'nin ilçesinde de saldırı hazırlığındaki teröristlere düzenlenen hava harekâtında 3 terörist öldürüldü. Öte yandan Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan haftalık bilgilendirmeye göre, 17-31 Ağustos arasında, 6'sı sözde lider kadrodan, yurtiçinde 58, yurtdışında 28 olmak üzere, toplam 86 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlar sırasında 8 asker şehit olurken, 16 asker yaralandı. Ayrıca 2011'de 'ya katılan ve örgütün 'deki kolu adına faaliyet gösteren "Viyan" kod adlı kadın terörist B.O. aile destekli ikna çalışmaları sonucunda, Silopi karakoluna gelerek teslim oldu.
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Irak’ın kuzeyindeki hava harekâtında 19 terörist öldürüldü
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