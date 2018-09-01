Irak’ın kuzeyindeki hava harekâtında 19 terörist öldürüldü

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Silahlı Kuvvetleri'nce Irak
'ın kuzeyindeki Zap, Gara ve Hakurk bölgelerine hava harekâtı düzenlendi. Genelkurmay Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, operasyonda 19 silahlı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Hakkâri'nin Çukurca
ilçesinde de saldırı hazırlığındaki teröristlere düzenlenen hava harekâtında 3 terörist öldürüldü. Öte yandan Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan haftalık bilgilendirmeye göre, 17-31 Ağustos arasında, 6'sı sözde lider kadrodan, yurtiçinde 58, yurtdışında 28 olmak üzere, toplam 86 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlar sırasında 8 asker şehit olurken, 16 asker yaralandı. Ayrıca 2011'de PKK
'ya katılan ve örgütün Suriye
'deki kolu YPG
adına faaliyet gösteren "Viyan" kod adlı kadın terörist B.O. aile destekli ikna çalışmaları sonucunda, Silopi Habur Sınır Kapısı
karakoluna gelerek teslim oldu.