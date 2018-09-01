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Sınırdaki terör yuvaları böyle vuruldu

’nin ilçesi Irak sınırında bulunan terör yuvalarının yerle bir edilmesiyle birlikte yükselen dumanlar ilçeden izlendi. Çukurca ilçesinin kırsalında bulunan ve İnsansız Hava Araçları () tarafından tespit edilen terör yuvalarının yok edildiği belirtildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.9.2018 17:20 Güncelleme Tarihi: 1.9.2018 17:25
Sınırdaki terör yuvaları böyle vuruldu

ilçesinin İkiyaka Dağları Bölgesi'nde 2, Kuzey Irak Zap Bölgesi'nde 3 ve Basyan Bemeşkavt Bölgesi'nde 2 olmak üzere toplamda 7 bölücü terör örgütü mensubu ile tespit edilerek, icra edilen hava harekatları sonucunda etkisiz hale getirilmesinin ardından operasyonlar sürüyor.

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ilçesinin kırsalında bulunan ve İnsansız Hava Araçları (İHA) tarafından tespit edilen terör yuvalarının yok edildiği belirtildi.

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Teröristlerin vurulduğu alanda çıkan dumanlar ise ilçeden rahatlıkla izlendi.

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Sınırdaki terör yuvaları böyle vuruldu
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