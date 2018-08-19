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’lar buldu, SİHA’lar vurdu

’ın kuzeyindeki terör kamplarında 5, ’da 2 terörist saldırı hazırlığındayken başarılı hava harekâtlarıyla imha edildi. Operasyonlarda 17 ’lı terörist öldürüldü

Giriş Tarihi: 19.8.2018
İHA’lar buldu, SİHA’lar vurdu
'in Pervari İlçesi ile 'ın Güçlükonak ilçeleri arasında kalan Herekol -Yazlıca Dağı kırsalında, 'ların tespit ettiği 4 terörist sızma girişimindeyken hava harekatıyla imha edildi. Şırnak Silopi'de ise İHA'ların tespit ettiği 5 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin İHA'lara yakalanmamak için ormanı ateşe verdiği bildirildi. Öldürülen teröristlerden birinin bölge sorumlusu olduğu bildirildi. Hakkâri'nin ilçesinde 2 terörist, Kırıkdağ kırsalında da 1 terörist öldürüldü. Jandarma Komutanlığı'na bağlı Efeler adlı Jandarma ât leri ile 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'na bağlı operasyon timleri ve Polis Özel Harekât Timleri'nin katıldığı operasyonda teröristler silah ve mühimmatlarıyla birlikte ölü ele geçirildi. 'ın kuzeyindeki terör kampaları Hakurk, Zap ve ile Irak'ın Duhok kentine bağlı Amediye'deki Gara bölgesine yönelik operasyonda da 5 terörist etkisiz hale getirildi.
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İHA’lar buldu, SİHA’lar vurdu
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