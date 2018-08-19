İHA’lar buldu, SİHA’lar vurdu

Siirt
'in Pervari İlçesi ile Şırnak
'ın Güçlükonak ilçeleri arasında kalan Herekol -Yazlıca Dağı kırsalında, İHA
'ların tespit ettiği 4 terörist sızma girişimindeyken hava harekatıyla imha edildi. Şırnak Silopi'de ise İHA'ların tespit ettiği 5 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin İHA'lara yakalanmamak için ormanı ateşe verdiği bildirildi. Öldürülen teröristlerden birinin bölge sorumlusu olduğu bildirildi. Hakkâri'nin Yüksekova
ilçesinde 2 terörist, Kırıkdağ kırsalında da 1 terörist öldürüldü. Jandarma Komutanlığı'na bağlı Efeler adlı Jandarma Özel Harek
ât tim
leri ile 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'na bağlı operasyon timleri ve Polis Özel Harekât Timleri'nin katıldığı operasyonda teröristler silah ve mühimmatlarıyla birlikte ölü ele geçirildi. Irak
'ın kuzeyindeki terör kampaları Hakurk, Zap ve ile Irak'ın Duhok kentine bağlı Amediye'deki Gara bölgesine yönelik operasyonda da 5 terörist etkisiz hale getirildi.