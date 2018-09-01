Son Dakika: O teröristlerin kimlikleri belli oldu

Hakkari-Yüksekova İkiyaka Dağları Bölgesi'nde gerçekleştirilen yakın hava destekli operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari-Yüksekova İkiyaka Dağları Bölgesi'ne yakın hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirildi.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Van-Gürpınar'da 22 Ağustos 2018 tarihinde etkisiz hale getirilen teröristlere yönelik yapılan kimlik tespiti çalışması sonucu, teröristlerden Dijvar Gevda kod adlı Yılmaz Aşan'ın, 12 Eylül 2016 tarihinde Van İpekyolu Beşyol mevkiindeki AK Parti İl Başkanlığı binasına yönelik bombalı araç saldırısının faillerinden birisi olduğu belirlendi.

Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama şöyle:

"22 Ağustos 2018 tarihinde Van-Gürpınar kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlere yönelik yapılan kimlik tespiti çalışması sonucu; teröristlerin Dijvar Gevda kod adlı Yılmaz Aşan ve Ruken Faraşin kod adlı Nuhari Yacan olduğu tespit edilmiştir. Dijvar Gevda kod adlı Yılmaz Aşan'ın, 12 Eylül 2016 tarihinde 50 vatandaşımızın yaralanması ile sonuçlanan Van/İpekyolu/Beşyol mevkiinde bulunan AK Parti İl Başkanlığı binasına ve Polis Kontrol Noktasına yönelik bombalı araç saldırısının faillerinden olduğu belirlenmiştir."