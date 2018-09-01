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: O teröristlerin kimlikleri belli oldu

Hakkari-Yüksekova İkiyaka Dağları Bölgesi'nde yapılan yakın hava destekli operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirildi. Van-Gürpınar kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerin kimliklerinin ise, "" kod adlı ile "" kod adlı olduğu belirlendi. İçişleri Bakanlığı, "Dijvar Gevda" kod adlı Yılmaz Aşan’ın, 2016'de 50 vatandaşın yaralanmasıyla sonuçlanan Van İl Başkanlığı'na ve polis kontrol noktasına yönelik saldırısının faillerinden olduğunu bildirdi.

AJANSLAR Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.9.2018 21:46
Son Dakika: O teröristlerin kimlikleri belli oldu

Hakkari-Yüksekova İkiyaka Dağları Bölgesi'nde gerçekleştirilen yakın hava destekli operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari-Yüksekova İkiyaka Dağları Bölgesi'ne yakın hava destekli operasyon düzenlendi.

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Operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirildi.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Van-Gürpınar'da 2018 tarihinde etkisiz hale getirilen teröristlere yönelik yapılan kimlik tespiti çalışması sonucu, teröristlerden kod adlı 'ın, 2016 tarihinde mevkiindeki İl Başkanlığı binasına yönelik saldırısının faillerinden birisi olduğu belirlendi.

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Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama şöyle:

"22 Ağustos 2018 tarihinde Van-Gürpınar kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlere yönelik yapılan kimlik tespiti çalışması sonucu; teröristlerin Dijvar Gevda kod adlı Yılmaz Aşan ve kod adlı olduğu tespit edilmiştir. Dijvar Gevda kod adlı Yılmaz Aşan'ın, 12 Eylül 2016 tarihinde 50 vatandaşımızın yaralanması ile sonuçlanan Van/İpekyolu/Beşyol mevkiinde bulunan AK Parti İl Başkanlığı binasına ve Polis Kontrol Noktasına yönelik bombalı araç saldırısının faillerinden olduğu belirlenmiştir."

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