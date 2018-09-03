TÜGVA’dan yurt bursu imkânı

TÜRKIYE Gençlik Vakfı, (TÜGVA) Lisans Yerleştirme Sınavı'nda (LYS) dereceye giren öğrencilere yüzde 100'e kadar yurt bursu imkanı sunacak. TÜGVA'dan yapılan yazılı açıklamada, TÜGVA Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurtları'nda, öğrencilerin konaklamalarının yanı sıra, sosyal, fiziksel ve kültürel gelişimlerinin de önemsendiği aktarıldı. Bu yıl öğrencilere, 38 ilde 55 yurtta hizmet verileceği belirtilen açıklamada, "1-1.000 arasında olan öğrencilere yüzde 100, 1001-5 bin arasında olan öğrencilere yüzde 75, 5.001-10 bin arasında olan öğrencilere yüzde 50 ve 10 bin 1-20 bin arasında olan öğrencilere ise yüzde 25 burs sağlamaktadır" ifadelerine yer verildi.

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