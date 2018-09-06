Ezan susmayacak bayrak ebediyen dalgalanacak

Hakkâri Yüksekova'da bebeğiyle birlikte, astsubay eşini görev yaptığı üs bölgesine ziyarete giden Nurcan Karakaya, otomobille dönerken PKK'lı teröristlerin hain saldırısına uğramış ve Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa şehit olmuştu. Geçtiğimiz pazar günü, aynı bölgedeki Balkayalar Dağı'nda düzenlenen hava harekatında aralarında o hain saldırıyı planlayan ve talimatını veren kırmızı arananlar listesindeki Fatih Özden'in de olduğu 6 terörist etkisiz hale getirildi. Astsubay baba Serkan Karakaya, "Canlarımı son yolculuğuna uğurlarken Cumhurbaşkanım, bakanlarımız ve komutanlarımız bana "Kanları yerde kalmayacak, faili meçhul olmayacak' dediler. Bugün verilen bu söz tutulmuş oldu. Bu mutluluğu bana yaşattıkları için, başta devletimizin başı olan ve en acılı halimizde bizi yalnız bırakmayan Sayın Cumhurbaşkanım, İçişleri ve Milli Savunma bakanlarımız ile Genelkurmay Başkanım olmak üzere komutanlarım ve silah arkadaşlarımdan Allah razı olsun. Darısı tüm şehitlerimizin katillerine olsun. Bu ülkede ezanlar susmayacak, bayrağımız ebediyen hür şekilde dalgalanacak. Bebek katilleri bu vatanda yaşayamayacak. Kalbim soğudu. Acım biraz olsun hafifledi. Canlarımın mezarına koşup, 'rahat uyuyun. Devletimiz ve kahraman silah arkadaşlarım kanınızı yerde koymadı. Siz de cennetinizde onlara şefaatçi olun. Dua edin' diyeceğim" diye konuştu. Dede Mustafa Karakaya da, "33 günümüz yasla geçti. Bundan sonra yavrularımın mezarlarına daha gönül rahatlığı içinde gideceğim. Yüreğimde yanan ateş, hafifledi. Bana bu mutluğu yaşatan devletimizin başı ve komutanlarımıza duacı olacağım. Artık ölsem de gözüm açık gitmez. Devletimizi ilelebet payidar, ordumuzu daima muzaffer, milletimizi bahtiyar eylesin" dedi.

YİNE SÖZÜNÜ TUTTU

Nurcan Karakaya'nın annesi Suudiye Demir ise kızının ve torununun fotoğrafını kucaklayarak, "Bebek katilleri cezasını buldu. Bizi nasıl yaktılarsa onlar da yandı, gitti. Yavrularımın intikamı alındı. Devletimiz bugüne kadar nice yavruların kanını yerde koymadı. Benim yavrularımın da kanı yerde kalmadı. Şehitlerim geri gelmeyecek ama huzur içinde yatacaklar. Vatan sağ olsun. Onlar bir çocuk şehit eder, bizim bin çocuğumuz olur. Benim acımı paylaşan Cumhurbaşkanıma ulaşıp, şehit annesi olarak, bana bu sevinci yaşattığı için teşekkür edeceğim. Terörle mücadele eden askerlerimizin Allah yardımcıları olsun güç kuvvet versin. Bu katil sürüsünün er ya da geç sonunu getirecekler" dedi. Bedirhan bebeğin dayısı Emirhan Demir ve teyzesi Sevgi Ergüven ise "Çok mutluyuz. Cumhurbaşkanımız 'kanları yerde kalmayacak' demişti. O her zamanki gibi verdiği sözü tuttu. Bebek katillerine hak ettiği cezayı verdi" dedi.