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ABD’li generalden skandal görüşme

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.9.2018
ABD’li generalden skandal görüşme
Dünya, 'nin kentine yönelik ve Suriye'nin yaptığı operasyonu konuşurken, ABD'nin bölgedeki en önemli komutanlarından , 'nin ödülle aradığı /'li teröristle skandal bir görüşmeye imza attı. ABD'nin ve Suriye'de terör örgütü ile mücadelede görevli üst düzey yetkililerinden biri olan General Paul Funk, Türkiye'nin ödülle aradığı PKK/YPG terör örgütünün üst düzey yöneticisi olan 'Mazlum Kobane' kod adlı ile görüştü. Suriye'nin kuzeyindeki Ayn İsa kasabası yakınlarında gerçekleştiği belirtilen görüşmeye dair fotoğraf, DEAŞ ile mücadele koalisyonunun resmi Twitter hesabından paylaşıldı. PKK/YPG'li terörist Ferhat Abdi Şahin, Türkiye'de 'Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı ketegoride yer alıyor ve başına konulan ödül ise 4 milyon TL
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ABD’li generalden skandal görüşme
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