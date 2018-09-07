ABD’li generalden skandal görüşme

Dünya, Suriye
'nin İdlib
kentine yönelik Rusya
ve Suriye'nin yaptığı operasyonu konuşurken, ABD'nin bölgedeki en önemli komutanlarından General Paul Funk
, Türkiye
'nin ödülle aradığı PKK
/YPG
'li teröristle skandal bir görüşmeye imza attı. ABD'nin Irak
ve Suriye'de DEAŞ
terör örgütü ile mücadelede görevli üst düzey yetkililerinden biri olan General Paul Funk, Türkiye'nin ödülle aradığı PKK/YPG terör örgütünün üst düzey yöneticisi olan 'Mazlum Kobane' kod adlı Ferhat Abdi Şahin
ile görüştü. Suriye'nin kuzeyindeki Ayn İsa kasabası yakınlarında gerçekleştiği belirtilen görüşmeye dair fotoğraf, DEAŞ ile mücadele koalisyonunun resmi Twitter hesabından paylaşıldı. PKK/YPG'li terörist Ferhat Abdi Şahin, Türkiye'de 'Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı ketegoride yer alıyor ve başına konulan ödül ise 4 milyon TL