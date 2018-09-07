Başkan Erdoğan, Ayetullah Ali Hamaney ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve görüşmelerinin ardından İran lideri Ayetullah Hamaney ile bir araya geldi.



Türkiye, İran ve Rusya arasında Tahran'da gerçekleşen üçlü zirve görüşmelerine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve görüşmesinin ardından İran lideri Ayetullah Hamaney ile bir araya geldi. Hamaney'in çalışma ofisinde gerçekleşen görüşme İran medyasında geniş yer buldu. Üçlü zirve görüşmeleri ardından İran lideri Ayetullah Hamaney ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir araya gelmesi İranlı uzmanlar tarafından görüşmelerin olumlu geçtiğini gösteren önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İran dini lideri ile görüşeceği günler öncesinden açıklanmıştı ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran lideri ile görüşüp görüşmeyeceği ise görüşme anına kadar netlik kazanmamıştı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün 7 Eylül Cuma günü Tahran'a gelerek İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve Vladimir Putin ile ikili görüşme gerçekleştirdikten sonra diğer iki ülkedeki mevkidaşları ile açık kapılarda Suriye'yi değerlendirerek Tahran bildirisi olarak adlandırılan ortak bildiriyi Ruhani ve Putin ile beraber imza attı.





BAŞKAN ERDOĞAN İRAN'DAN AYRILDI

Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "CAN" ile TSİ 19.05'te İran'ın başkenti Tahran'dan Türkiye'ye hareket etti.

Başkan Erdoğan'ı, Mehrabad Uluslararası Havaalanı'ndan İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Muhammed Şeriatmadari, İran'ın Ankara Büyükelçisi Mouhammad Ebrahim Taherian Fard ve Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin uğurladı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da İran'dan ayrıldı.