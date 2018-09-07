Helikopter kazasında yaralanan iş adamı Halil Ünver hayatını kaybetti

Bostancı açıklarında bir helikopterin düşmesi sonucu meydana gelen kazada pilot İsmet Öztürk ile Otokar Otobüs Karoseri Sanayi A.Ş.'nin Yönetim Kurulu üyesi Halil Ünver yaralanmıştı. Sağlık ekipleri tarafından Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesikaldırılanlan Halil Ünver yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

49 YIL ÖNCE DE ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ

BOSTANCI açıklarında denize düşen Bell 430 tipi helikopterde hayatını kaybeden Otokar Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil İbrahim Ünver'in 49 yıl önce denizde ölümden döndüğü ortaya çıktı. Halil Ünver, 19 yaşındayken 1969 Aralık'ta bindiği deniz motorunun infilak etmesi sonucu yaralanmıştı. Baba İzzet Ünver ve anne Ferha Ünver de o tarihte gazeteye teşekkür ilanı vermişti. İzzet Ünver oğlu Halil Ünver'de kaza sonrası oluşan yanıkları tedavi eden Kasımpaşa Devlet Hastanesi plastik cerrahına ve hemşirelerine ilanla teşekkür etmişti.

HELİKOPTER KAZASINDAN ŞOK GÖRÜNTÜLER

HELİKOPTER KAZASINA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Bostancı sahilinde yaşanan ve iş adamı Halil Ünver'in hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturma başlattı.

Bostancı sahilinde yaşanan helikopter kazasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Konuya ilişkin savcılık yazılı basın açıklaması yaptı. Açıklamada 6 Eylül 2018 saat 17.00 sıralarında kuyruk numarası "TC-HYU" olan "BELL 430" model bir helikopterin İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Bostancı sahiline düştüğü yönünde ihbar alınması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, ilk belirlemelere göre Ünver Havacılık adlı şirkete ait olan helikopterin Kartal'dan kalkıp Sefaköy'e hareket ettiği ve helikopter içinde şirketin sahibi olan Halil İbrahim Ünver ile pilot İsmet Özgür'ün bulunduğu vurgulandı.

Kazadan yaralı olarak kurtulan Halil İbrahim Ünver ve İsmet Özgür'ün hastanede tedavi altına alındığı, Halil İbrahim Ünver'in saat 19.00 sıralarında hayatını kaybettiği kaydedildi. Açıklamada, "Kazanın hava şartlarından kaynaklandığı izlenimi uyandıran teyide muhtaç duyumlar alınmakta ise de maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla gerekli inceleme ve araştırmalar titizlikle yapılmaya devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

OTOKAR'DAN HALİL ÜNVER'İN ÖLÜMÜNDEN SONRA AÇIKLAMA

Bostancı açıklarında yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybeden Halil Ünver ile ilgili OTOKAR'dan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi: "Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Satın Halil İ. Ünver'i, bugün İstanbul Bostancı'da meydana gelen helikopter kazası sonrası tedavi altına alındığı Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere karşın kaybettiğimizi üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Derin bir üzüntü içerisindeyiz. ailesine, çalışma arkadaşlarımıza ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz"

BAŞHEKİM'DEN AÇIKLAMA

Bostancı açıklarında Ünver Havacılığa ait helikopterin düşmesi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Halil İbrahim Ünver ile ilgili başhekim açıklama yaptı. Fatih Sultan Mehmet Hastanesi Başhekimi Kaan Gideroğlu, "Değerli basın mensupları, saat 17.20 sularında acil servisimize 112 aracılığıyla getirilen hastamızın saat 18.50 sularında yapılan bütün tıbbi müdahalelere rağmen canlandırma çabalarına rağmen ne yazık ki kaybettik. Allahtan rahmet diliyoruz. Konuyla ilgili gerekli detaylı bilgilendirmeler gerekirse bakanlığımızca yapılacaktır" dedi.

ADLİ TIP KURUMUNA GETİRİLDİ

Bostancı Sahili'nde meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden OTOKAR Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Ünver'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Maltepe ilçesi Bostancı Sahili'nde helikopterin düşmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan OTOKAR Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Ünver, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Ünver'in cenazesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ndeki işlemlerin ardından, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.