Helikopter kazasından şok görüntüler

KAZA ANI KAYDEDİLDİ İstanbul Maltepe Bostancı sahili açıklarında düşen helikopter kazası ile ilgili şok görüntüler ortaya çıktı. Kazanın hemen ardından helikopterdeki 2 kişi çevredekiler tarafından kurtarıldı. İşte o kaza anı ve sonrasında kaydedilen kareler... BALIKÇILAR KURTARDI Kaza sonrasında ilk müdahaleyi olay yerine giden balıkçıların yaptığı öğrenildi.Helikopterdeki pilot İsmet Özgür ve OTOKAR yönetim kurulu üyesi Halil Ünver çevredekiler tarafından kurtarıldı. Ancak, Ünver yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hastanede hayatını kaybetti.. VALİ AÇIKLAMA YAPTI TC-HYU kuyruk tescilli helikopterin Kartal'dan Sefaköy'e gidiyordu. İstanbul Valisi Vasip Şahin, helikopterden kurtarılan kişilerin İsmet Öztürk ve Halil Ünver olduğunu açıkladı. TC-HYU kuyruk tescilli Bell 430 tipi helikopterin Kartal'daki Mermerler helipad'inden havalandığı iniş yeri olarak da Büyükçekmece Göl Makineleri'ndeki helipad alanına iniş yapmak üzere plan yaptığı öğrenildi. TÜRKİYE'NİN İLK LİSANSLI HELİKOPTER PİLOTUYDU Helikopterde bulunan Otokar yönetim kurulu başkan vekili Halil İbrahim Ünver'in Türkiye'nin lisanslı ilk helikopter pilotu olduğu öğrenildi. Düşen helikopterin Halil İbrahim Ünver'e ait Ünver Havacılık adına kayıtlıydı. YILDIRIM MI DÜŞÜRDÜ? Helikopterin Halil İbrahim Ünver'e ait Ünver Havacılık adına kayıtlı olduğu öğrenildi. Helikopterin ilk bilgilere göre yıldırım isabet etmesi sonucu düştüğü iddia ediliyor PARÇALAR KARAYA ÇIKARILDI Bostancı açıklarında, düşen helikoperin kuyruk parçası ekipler tarafından Bostancı iskelesine getirildi. Ekipler tekneyle getirdikleri parçayı kıyaya çıkardı. PİLOTUN DURUMU İYİ Helikopterde yaralanan pilot İsmet Özgür'ün kaldırıldığı Kartal Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan açıklama yaptı. Demirhan, 'Yaklaşık olarak 15-20 dakika önce hastanemize intikal etti. İlk muayeneleri yapıldıktan sonra tomografisi ve tüm vücut taramaları yapıldı. Hastamızın şu an itibariyle genel durumu orta düzeyde. Şuuru açık. Su yutmasına bağlı bir kimyasal pinomoni şüphemiz var. Onunla ilgili göğüs hastalıkları yoğun bakımda takibe alacak. Ayaklarında da yumuşak dokuya bağlı travma var. Tedavileri başlandı şu anda' diye konuştu.