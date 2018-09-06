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kazasından şok görüntüler

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Giriş Tarihi: 06.09.2018 19:25 Güncelleme Tarihi: 06.09.2018 20:12
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kazasından şok görüntüler
Helikopter kazasından şok görüntüler

KAZA ANI KAYDEDİLDİ

Maltepe Bostancı sahili açıklarında düşen kazası ile ilgili şok görüntüler ortaya çıktı. Kazanın hemen ardından helikopterdeki 2 kişi çevredekiler tarafından kurtarıldı. İşte o kaza anı ve sonrasında kaydedilen kareler...

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kazasından şok görüntüler
Helikopter kazasından şok görüntüler

BALIKÇILAR KURTARDI

Kaza sonrasında ilk müdahaleyi olay yerine giden balıkçıların yaptığı öğrenildi.deki pilot İsmet Özgür ve OTOKAR yönetim kurulu üyesi Halil Ünver çevredekiler tarafından kurtarıldı. Ancak, Ünver yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hastanede hayatını kaybetti..

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kazasından şok görüntüler
Helikopter kazasından şok görüntüler

VALİ AÇIKLAMA YAPTI

TC-HYU kuyruk tescilli in Kartal'dan Sefaköy'e gidiyordu. Valisi Vasip Şahin, helikopterden kurtarılan kişilerin İsmet Öztürk ve Halil Ünver olduğunu açıkladı. TC-HYU kuyruk tescilli Bell 430 tipi helikopterin Kartal'daki Mermerler helipad'inden havalandığı iniş yeri olarak da Büyükçekmece Göl Makineleri'ndeki helipad alanına iniş yapmak üzere plan yaptığı öğrenildi.

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kazasından şok görüntüler
Helikopter kazasından şok görüntüler

TÜRKİYE'NİN İLK LİSANSLI HELİKOPTER PİLOTUYDU

de bulunan Otokar yönetim kurulu başkan vekili Halil İbrahim Ünver'in Türkiye'nin lisanslı ilk helikopter pilotu olduğu öğrenildi. Düşen helikopterin Halil İbrahim Ünver'e ait adına kayıtlıydı.

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kazasından şok görüntüler
Helikopter kazasından şok görüntüler

YILDIRIM MI DÜŞÜRDÜ?

in Halil İbrahim Ünver'e ait adına kayıtlı olduğu öğrenildi. Helikopterin ilk bilgilere göre yıldırım isabet etmesi sonucu düştüğü iddia ediliyor

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kazasından şok görüntüler
Helikopter kazasından şok görüntüler

PARÇALAR KARAYA ÇIKARILDI

Bostancı açıklarında, düşen helikoperin kuyruk parçası ekipler tarafından Bostancı iskelesine getirildi. Ekipler tekneyle getirdikleri parçayı kıyaya çıkardı.

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kazasından şok görüntüler
Helikopter kazasından şok görüntüler

PİLOTUN DURUMU İYİ

de yaralanan pilot İsmet Özgür'ün kaldırıldığı Kartal Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan açıklama yaptı. Demirhan, "Yaklaşık olarak 15-20 dakika önce hastanemize intikal etti. İlk muayeneleri yapıldıktan sonra tomografisi ve tüm vücut taramaları yapıldı. Hastamızın şu an itibariyle genel durumu orta düzeyde. Şuuru açık. Su yutmasına bağlı bir kimyasal pinomoni şüphemiz var. Onunla ilgili göğüs hastalıkları yoğun bakımda takibe alacak. Ayaklarında da yumuşak dokuya bağlı travma var. Tedavileri başlandı şu anda" diye konuştu.

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