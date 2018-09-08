Şişli Belediyesi'nden tarihi eser skandalı

İstanbul Şişli'de bulunan tarihi eser tescilli bir apartman, Şişli Belediyesi'nin denetim yaptırmadan verdiği yapı izninden dolayı tehdit altında.

Belediye tarafından bir inşaat firmasına verilen yapı izni kapsamında tarihi eser niteliğinde bulunan apartmana bitişik bir şekilde inşaat çalışması başlatıldı. Kaba inşaatı neredeyse bitmiş olan inşaat sebebiyle iki binanın birbirine yapışık şekle gelmesi dikkat çekti. 2. Derece Tarihi eser olarak tescilli bina sakinleri bu duruma isyan ediyor.

Konuyu yargıya taşıyan apartman sakinleri, İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden mevcut durumun tespitini istedi. Mahkeme konu hakkında bilirkişi tespiti yaptırdı. Tespit sonucunda yapılan yapının hukuka aykırı olduğu tespit edildi.





Şişli Belediyesi'nin yapı izni verdiği inşaatın bilirkişiler tarafından incelenmesi kapsamında rapor oluşturuldu. Raporda, tarihi binanın bitişiğine yapılan inşaatın yapı güvenliğini ihlal ettiği, inşaatın bitişik nizam şeklinde yapıldığı için can ve mal güvenliğini tehdit ettiği, komşuluk hukukuna aykırı olduğu ve tarihi yapıya sahip bina ile diğer tarafta bulunan başka bir binanın da olası deprem halinde tehdit altında olduğuna yer verildi.

İDARE MAHKEMESİ YÜRÜTMEYİ DURDURDU

Mağdur apartman sakinleri, İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden yapı ruhsatının hukuka aykırı olduğu kararı ile İstanbul 9. İdare Mahkemesi'ne yapının durdurulması ve ruhsatın iptali için dava açtı. Burada görülen dava kapsamında, Şişli Belediyesi'nin izin verdiği yapının tarihi binaya zarar verdiğini tespit eden mahkeme ruhsat izninin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.





ŞİŞLİ BELEYESİ KARARA İTİRAZ ETTİ

Şişli Belediyesi yaklaşık 2 yıl mühürlü kalan yapının tekrar devam etmesi için bir üst mahkemeye itiraz etti. Belediye tarafından mahkemeye yapılan savunmada yapının proje kapsamında tarihi binaya 2 metre uzakta olduğunu belirtti. İmar planına uygun bir şekilde yapıya devam edilmesini isteyen Belediye, mahkeme tarafından 3 kez reddedildi. Bu süre içerisinde inşaatta çalışma yapılmasa da görgü tanıkları Belediye'nin yapıya mühür vurmadığını ifade etti.





GEREKÇE GÖSTERMEDEN YÜRÜTMEYİ KALDIRILDI

İstanbul 9. İdare Mahkemesi'nden reddedilen Şişli Belediyesi bu kez bir üst mankemeye başvurarak yürütmenin durdurulması kararının kaldırılmasını talep etti.

Üst mahkeme, kendilerine sunulan bilirkişi raporları ve alt mahkemelerin kararlarına rağmen, Temmuz ayında Şişli Belediyesi'nin talebi ile yürütmenin durdurulması kararının kaldırılmasına karar verdi.