Elçilik saldırısının ardındakı kirli tezgâh bağlantılar bir bir ortaya çıkıyor

ABD Büyükelçiliği'ne yönelik FETÖ saldırısıyla ilgili tutuklanan işadamı Ersin Bayram'ın ifade tutanaklarında ilginç detaylar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında tetikçiler Ahmet Çelikten ile Osman Gündaş ve FETÖ'cü işadamı Ersin Bayram çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Telefonundan, FETÖ elebaşının talimatlarını yayımlayan "herkul.org" uygulaması ve eski ABD Büyükelçisi John Bass'la çekilmiş fotoğrafı bulunan Bayram'ın son olarak da FETÖ'nün firari isimlerinden Önder Aytaç ve eski futbolcu Hakan Şükür ile ilgili yazışmaları da ortaya çıktı. İfadesinde FETÖ'nün firari isimlerinden Önder Aytaç ve eski futbolcu Hakan Şükür ile ilgili yaptığı Twitter paylaşımları sorulan Bayram Önder Aytaç'ı tanımadığını ileri sürerken, Hakan Şükür için de, "17- 25 Aralık sürecinden sonra bir yıl bocalama döneminin ardından bu şekildeki paylaşımları sildim. Bu mesaj ise Twitter'da daha önce beğeni yaptığım için 'ilgilenir misin' diye otomatik mesaj atmış" ifadesini kullandı.

TEK TEK FİŞLEMİŞLER

Bayram'ın telefonundaki mesajlardan, örgütün firma ve sahiplerini örgüte yakınlıklarına göre "B" ve "C" şeklinde kodladıklarını ortaya çıkardı. Buna ilişkin mesajda örgütün mali hedef olarak belirlediği bir firma sahibini "C sınıf kategorisi" diye tanımladığı firma sahibi için ise, "Kendisi daha önce evlerde kalmış, çay ve çorbamızı içmiş" denildiği belirlendi. Bir başka mesajda, "B sınıfı kategorisi" olan firma sahibi için ise "Müspet bir isim, bizi biliyor. Hatta ufak çaplı himmetleri var, maddi durumunun iyi olduğunu biliyorum" ifadelerine yer verildiği tespit edildi. Bayram'ın savunmasında söz konusu mesajlara ilişkin, "Referans İş'te firmalara eleman pazarlaması yaptığım dönemde gelen bir mesajdır" savunmasında bulundu.

FUTBOLCULARA ARSA...

FETÖ'nün kapatılan derneği HÜRSİAD'da bir dönem Genel Sekreterlik yaptığı örgüt içinde yer alan bazı işadamlarıyla ilgili bilgiler paylaşan Bayram futbolculara arsa satış işlerinden sorumlu mahrem imamın bulunduğunu belirtti. Şüpheli Bayram, gayrimenkul ve arsa işleriyle uğraşan ve Yenimahalle esnafının para transferini Norveç'e yapan FETÖ'nün önemli isimlerinden Hüseyin Mandıracı'nın futbolculara arsa sattığını belirtti. Mandıracı'nın bu işlemi ise sağ kolu olan ve futbolculardan sorumlu mahrem imam Zekeriya Tekin üzerinden gerçekleştirdiğini ve bu kişinin de bu işlerden komisyon aldığını itiraf etti. "Mandıracı ve Tekin eski futbolcu Arif Erdem'e değeri 22 bin TL olan arsayı 55 bine sattı" dedi

ABD elçilik saldırısının tetikçisi Osman Gündaş'ın patronu Ersin Bayram'ın telefonu... Telefonda örgütün "Herkül" uygulaması var. Tetikçi Gündaş'ın Facebook sayfasında ise Gülen'in videolarını paylaştığı ortaya çıkmıştı.