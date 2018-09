FETÖ, o saldırıyı AK Parti’ye yıkmak istedi

BUGÜN NELER OLDU

Ankara Başsavcılığının yürüttüğü ABD Büyükelçiliğine yönelik saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında tetikçiler Ahmet Çelikten 'in ile Osman Gündaş ve FETÖ 'cü işadamı Ersin Bayram çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. FETÖ tarafından organize edildiği belirlenen saldırıda silahı kullanan Ahmet Çelikten'in emniyetteki ifadesinde dikkat çeken ayrıntılar yer aldı. Çeşitli suçlardan daha önce cezaevinde yatıp çıktığı belirlendi.ABD Büyükelçiliğine yönelik saldırıyı organize eden FETÖ şüphelilerinin olayda kullandıkları silahın ise bir AK Parti milletvekili aday adayı fotoğrafının üzerinde bulunduğu torbaya sakladıkları ortaya çıktı. Provokasyonu AK Partiye mal etmeye çalışan şüphelilerden Ahmet Çelikten, "herhangi bir provokatif amacım yoktu" iddiasıyla kendisini savundu. Şüpheli Çelikten birlikte saldırıyı gerçekleştirdiği Osman Gündaş'la çocukluk arkadaşı olduğunu, Gündaş'ın patronu Ersin Bayram'la ilgili olarak ise, "Ersin Bayram restoran sahibidir. Bizim emlak ofisimizde bu işyerinin üst katında olduğu için komşuluk ilişkimiz vardır. Ersin Bayram ile hayatımda sadece 3 kez telefon ile görüştüm" savunmasını yaptı. Şüpheli Çelikten olayı nasıl gerçekleştirdiklerini ise, "Günlerdir her yerde ABD'nin ülkemiz hakkındaki baskılar ve yaptırımlar konuşuluyordu. ... Alkollü kafayla Osman'ın söylediği bir an kafama yattı ve 'hadi gidip sıkalım' dedim. kelçiliği'nin adresine baktım" sözleriyle anlattı.Şüpheli Çelikten, ruhsatsız silahını sakladığı yerden alarak 04.50 gibi büyükelçiliğin oraya vardıklarını anlattı. Aracı park ettikten sonra Osman Gündaş ile yaya olarak keşif yaptıklarını anlatan Çelikten, "gündem" olması için saldırıyı planladıklarını söyledi. Saldırganların ABD ve FETÖ bağları ise daha önce ortaya çıkmıştı.ABD Büyükelçiliği'ne yönelik saldırının ardındaki FETÖ ağını SABAH dünkü sayısında deşifre etmişti. Saldırganlardan Osman Gündaş ile patronu Ersin Bayram'ın FETÖ yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilmiş, Mahrem imamlarla görüştüğü belirlenen Bayram'ın telefonundan, FETÖ elebaşının talimatlarını yayımlayan "herkul.org" uygulaması ve eski ABD Büyükelçisi John Bass 'la çekilmiş fotoğrafı bulunmuştu. Bayram'ın aynı zamanda FETÖ'nün yönettiği ve kapatılan HÜRSİAD adlı "işadamları derneği" üyesi olduğu da tespit edilmişti.