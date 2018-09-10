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'den sert tepki: "Bu bir savaş ilanıdır"

Hükümet Sözcüsü Yusuf el-Mahmud, " yönetiminin kararı bölgede barış temellerini güçlendirme çabalarına karşı bir savaş ilanıdır. Bu aynı zamanda işgal devleti 'e, Filistin halkına karşı kanlı politikalarını uygulama, onları zorunlu göçe tabi tutma, topraklarında Yahudi yerleşim birimi inşa faaliyetlerine devam etme yönünde yakılmış bir yeşil ışıktır" dedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.9.2018 19:01 Güncelleme Tarihi: 10.9.2018 19:08
Filistin'den sert tepki: Bu bir savaş ilanıdır

hükümeti, yönetiminin Filistin Kurtuluş Örgütü'nün () Washington ofisini kapatma kararını bölgedeki barış çabalarına karşı bir "savaş ilanı" olarak niteledi.

İŞGAL ALTINDAKİ KENTTE KABİNE TOPLANTISI

Filistin Hükümet Sözcüsü Yusuf el-Mahmud, işgal altındaki 'nın Ramallah kentinde düzenlenen haftalık kabine toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı.

YASA DIŞI YAHUDİ YERLEŞİMİNE YEŞİL IŞIK!

ABD yönetiminin Washington'daki FKÖ ofisini kapatma kararından duydukları üzüntüyü dile getiren Mahmud, "ABD yönetiminin bu kararı bölgede barış temellerini güçlendirme çabalarına karşı bir savaş ilanıdır. Bu aynı zamanda işgal devleti 'e, Filistin halkına karşı kanlı politikalarını uygulama, onları zorunlu göçe tabi tutma, topraklarında Yahudi yerleşim birimi inşa faaliyetlerine devam etme yönünde yakılmış bir yeşil ışıktır." ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR DÜNYAYA ÇAĞRI

Mahmud, "özgür dünyaya bu yeni sömürge politikalarına karşı harekete geçme" çağrısı yaptığı açıklamasında şunları kaydetti:

" başkanlığındaki ABD yönetimi tüm uluslararası normlara, yasalara ve sözleşmelere aykırı olarak halkımıza ve işgal altındaki Filistin topraklarına karşı, tarihin son işgal devletinin (İsrail) müttefiki ve dostu olduğunu, her türlü politikasını desteklediğini ilan etti."

ABD Filistin'e yardımı kesti

TÜM FİLİSTİN TEPKİLİ

FKÖ Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, ABD yönetiminin Filistin'i cezalandırma amacıyla FKÖ'nün Washington bürosunu kapatma kararı aldığını duyurmuştu.

İsrail, sivil gösterileri hedef alarak savaş suçu işliyor
İsrail, sivil gösterileri hedef alarak savaş suçu işliyor

Ureykat yaptığı yazılı açıklamada, "ABD yönetiminin, İsrail savaş suçlarına karşı ile birlikte çalışmayı sürdüren bizleri cezalandırmak amacıyla Washington'daki büyükelçiliğimizi kapatacağı ve Filistin bayrağını indireceği konusunda resmen bilgilendirildik." ifadelerine yer vermişti.

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Filistin'den sert tepki: "Bu bir savaş ilanıdır"
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