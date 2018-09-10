Moldova’da “Garip” bir trafik kazası!

MELİH ALTINOK'UN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

İşte bu eylemiyle, firari FETÖ'cülerin ağırlıklı olarak sığındığı Doğu Avrupa'daki ülkelerin yönetimlerine "kötü örnek" olan Moldova'da dün "garip" bir trafik kazası yaşandı. Ülkenin Cumhurbaşkanı İgor Dodon'un aracına, trafikte konvoyuyla ilerlediği sırada bir kamyon daldı! Dodon'un sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon'un aracına kamyonun çarpma anı kamerada

FETÖ'nün Türk devleti içindeki faaliyetlerine ve 15 Temmuz'da gemiyi azıyı alıp sokağa silahla çıkmasına şahit olan bizler için bu suikast imaları şaşırtıcı değil.

Bu iddiaların yurtdışı kamuoyunda ne kadar inandırıcı bulunduğu ise ne yazık ki meçhul...

ABD'deki siyasi entrikaları anlatan House of Cards dizisine belgesel muamelesi çeken insanların, gerçek hayatta suçüstü yakalanmış bu çeteden şüphe etmeleri "bizlerin" ayıbı olsun...

Ancak bu hafife alma tavrının bedelini de "onların" ödeyeceği kesin.

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