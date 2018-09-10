Geçtiğimiz günlerde Moldova, "İslamcı bir grupla bağlantılı yabancı şüpheliler" diye tanımladığı 7 FETÖ'cüyü gözaltına alıp sınır dışı etti.***
Moldova istihbarat servisi SIS konuyla ilgili açıklamasında "Orizont" isimli FETÖ okulunun bazı yöneticilerine yönelik operasyonun "başka devletlerin istihbarat servisleriyle işbirliği içinde" yürütüldüğünü kaydetti.
İşte bu eylemiyle, firari FETÖ'cülerin ağırlıklı olarak sığındığı Doğu Avrupa'daki ülkelerin yönetimlerine "kötü örnek" olan Moldova'da dün "garip" bir trafik kazası yaşandı. Ülkenin Cumhurbaşkanı İgor Dodon'un aracına, trafikte konvoyuyla ilerlediği sırada bir kamyon daldı! Dodon'un sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
FETÖ'nün Türk devleti içindeki faaliyetlerine ve 15 Temmuz'da gemiyi azıyı alıp
sokağa silahla çıkmasına şahit olan bizler için bu suikast imaları
şaşırtıcı değil.
Bu iddiaların yurtdışı kamuoyunda
ne kadar inandırıcı bulunduğu ise
ne yazık ki meçhul... ABD
'deki siyasi entrikaları anlatan House of Cards
dizisine belgesel muamelesi
çeken insanların, gerçek hayatta suçüstü yakalanmış bu çeteden
şüphe etmeleri "bizlerin" ayıbı olsun
...
Ancak bu hafife alma tavrının bedelini de "onların
" ödeyeceği kesin.***
Zira 'know how'ı çakma bir
imama ait olamayacak kadar profesyonel
olan FETÖ, kimilerimizin düşündüğü
gibi yalnızca Türkiye için dizayn
edilmiş bir örgüt değil...
Çetenin, ABD derin devletinin operasyon alanına giren
tüm ülkelerde
okullar, STK'lar ve iş dünyası üzerinden
yaygın bir örgütlenme ağı kurması bu
iddiayı güçlendiriyor.
Örneğin FETÖ'nün Afrika'daki örgütlenmesi, Çin'in yeni nüfus alanı olan kara kıtayı
ABD'nin dümen suyunda tutma amacı taşıyor... Orta Asya'da, Kafkasya'da ve Balkanlar'daki işlevi ise Rus yayılmacılığına
set olmak. Cumhurbaşkanı Erdoğan
birkaç gün önce Kırgızistan
'daki konuşmasında yaptığı şu vurguyu, FETÖ'nün, dolayısıyla okyanus ötesinin potansiyel hedefi
halindeki her ülke üzerine alınmalı
:
"Biz kardeşsek
çektiğimizi kardeşlerimizin çekmesini istemeyiz. Çünkü biz darbe yedik, aynı darbeyi Kırgızistan yesin istemeyiz. Bunlar askeriyeye sızarlar, polis teşkilatına sızarlar, devletin bütün mekanizmalarının içine sızarlar ve oralardan da aynı darbeyi burada da yaparlar
."