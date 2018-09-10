Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Melih Altınok > Biraz da onlar düşünsün
MELİH ALTINOK
10 Eylül 2018, Pazartesi MELİH ALTINOK

Biraz da onlar düşünsün

Geçtiğimiz günlerde Moldova, "İslamcı bir grupla bağlantılı yabancı şüpheliler" diye tanımladığı 7 'cüyü gözaltına alıp sınır dışı etti.
Moldova istihbarat servisi SIS konuyla ilgili açıklamasında "Orizont" isimli FETÖ okulunun bazı yöneticilerine yönelik operasyonun "başka devletlerin istihbarat servisleriyle işbirliği içinde" yürütüldüğünü kaydetti.
İşte bu eylemiyle, firari FETÖ'cülerin ağırlıklı olarak sığındığı 'daki ülkelerin yönetimlerine "kötü örnek" olan Moldova'da dün "garip" bir trafik kazası yaşandı. Ülkenin Cumhurbaşkanı İgor Dodon'un aracına, trafikte konvoyuyla ilerlediği sırada bir kamyon daldı! Dodon'un sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

***
FETÖ'nün Türk devleti içindeki faaliyetlerine ve 15 Temmuz'da gemiyi azıyı alıp sokağa silahla çıkmasına şahit olan bizler için bu suikast imaları şaşırtıcı değil.
Bu iddiaların yurtdışı kamuoyunda ne kadar inandırıcı bulunduğu ise ne yazık ki meçhul...
'deki siyasi entrikaları anlatan House of Cards dizisine belgesel muamelesi çeken insanların, gerçek hayatta suçüstü yakalanmış bu çeteden şüphe etmeleri "bizlerin" ayıbı olsun...
Ancak bu hafife alma tavrının bedelini de "onların" ödeyeceği kesin.
***
Zira 'know how'ı çakma bir imama ait olamayacak kadar profesyonel olan FETÖ, kimilerimizin düşündüğü gibi yalnızca Türkiye için dizayn edilmiş bir örgüt değil...
Çetenin, ABD derin devletinin operasyon alanına giren tüm ülkelerde okullar, STK'lar ve iş dünyası üzerinden yaygın bir örgütlenme ağı kurması bu iddiayı güçlendiriyor.
Örneğin FETÖ'nün Afrika'daki örgütlenmesi, Çin'in yeni nüfus alanı olan kara kıtayı ABD'nin dümen suyunda tutma amacı taşıyor... Orta Asya'da, Kafkasya'da ve Balkanlar'daki işlevi ise Rus yayılmacılığına set olmak.
birkaç gün önce 'daki konuşmasında yaptığı şu vurguyu, FETÖ'nün, dolayısıyla okyanus ötesinin potansiyel hedefi halindeki her ülke üzerine alınmalı:
"Biz kardeşsek çektiğimizi kardeşlerimizin çekmesini istemeyiz. Çünkü biz darbe yedik, aynı darbeyi Kırgızistan yesin istemeyiz. Bunlar askeriyeye sızarlar, polis teşkilatına sızarlar, devletin bütün mekanizmalarının içine sızarlar ve oralardan da aynı darbeyi burada da yaparlar."

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN