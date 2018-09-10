Geçtiğimiz günlerde Moldova, "İslamcı bir grupla bağlantılı yabancı şüpheliler" diye tanımladığı 7 FETÖ'cüyü gözaltına alıp sınır dışı etti.

Moldova istihbarat servisi SIS konuyla ilgili açıklamasında "Orizont" isimli FETÖ okulunun bazı yöneticilerine yönelik operasyonun "başka devletlerin istihbarat servisleriyle işbirliği içinde" yürütüldüğünü kaydetti.

İşte bu eylemiyle, firari FETÖ'cülerin ağırlıklı olarak sığındığı Doğu Avrupa'daki ülkelerin yönetimlerine "kötü örnek" olan Moldova'da dün "garip" bir trafik kazası yaşandı. Ülkenin Cumhurbaşkanı İgor Dodon'un aracına, trafikte konvoyuyla ilerlediği sırada bir kamyon daldı! Dodon'un sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

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