Dünyada yaklaşık altmış noktada çatışma var. Ancak hiçbirinde durum ve "taraflar" Suriye'deki gibi karmaşık değil.***
Sabahtan akşama taraf değiştiren sahadaki grupların yanı sıra bölgeye yoğun ilgi gösteren devletlerin stratejik hedefleri de kaosu derinleştiriyor.
Rusya'nın son hava harekâtıyla İdlib üzerinden başlayan gerginlikte de düğüm körleşmiş halde.
3 milyonu aşkın sivilin yaşadığı belirtilen kentte kimin kim olduğunu kestirmek çok güç. Kentte, Suriye'nin "meşru muhalefetine" bağlı güçlerin yanı sıra, El Kaide kökenli kimi "terörist" unsurların da bulunduğu belirtiliyor.
Buna karşın, havada arkasına Rus uçaklarını alarak İdlib'e doğru ilerlemeye çalışan rejim de, karada "seküler teröristlerle" işbirliği yapıyor. İstihbarat kaynaklarına göre, Esad'ın kurduğu ordunun içinde PKK-YPG, DHKP-C ve Türkiye'de de kanlı eylemler yapan Mihraç Ural'a bağlı teröristler var.
Son olarak Fransa'nın bile
askeri güç kullanmaya
hazır olduğunu açıkladığı
İdlib meselesinde en önemli
rolü Türkiye oynuyor. Ve işi
hiç de kolay değil.
Zira Ankara, hem Esad'ın devrilmesi perspektifini
paylaştığı ABD ile hem de iç savaşın başından beri Şam'ın muhafızlığını üstlenen Rusya ile
bir denge politikası gözetmek zorunda.
Dahası, hâlihazırda 3.5 milyon mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'nin, Suriye'ye sınır bile olmayan devletler gibi konforlu bir hareket alanı
da yok. Attığı her adımın, yeni göç dalgası
ihtimali gibi, olası kısa vadeli somut sonuçlarını da gözetmek zorunda.***
Tüm gözlerin çevrildiği Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugün başlayan İran temaslarında tavrı, bölgenin ve dünyanın kaderinde
etkili olacak.
ABD'den, Rusya'dan ve Almanya'dan gelen açıklamalar da Türkiye'nin bu pozisyonunu teyit ediyor.
İktidar cephesinin süreçle ilgili reflekslerini, içeride yüzlerine İslamcı maskesi takmış ABD beslemelerinin
propagandalarına aldırmadan sergilemesi sevindirici.
Zira sağdan soldan bu FETÖ imitasyonlarının, nedense hep ABD'nin çıkarlarıyla örtüşen
kuru gürültüye pabuç bırakılsaydı...
Bugün Afrin gibi, olası göç hareketini Suriye içinde
yönlendirileceği alanlarımız olmayacağı gibi, İdlib'den kaçıp Türkiye'ye sızmasından endişe edilen teröristler zaten içimizde
"patlıyor" olurdu.