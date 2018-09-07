Dünyada yaklaşık altmış noktada çatışma var. Ancak hiçbirinde durum ve "taraflar" Suriye'deki gibi karmaşık değil.

Sabahtan akşama taraf değiştiren sahadaki grupların yanı sıra bölgeye yoğun ilgi gösteren devletlerin stratejik hedefleri de kaosu derinleştiriyor.

Rusya'nın son hava harekâtıyla İdlib üzerinden başlayan gerginlikte de düğüm körleşmiş halde.

3 milyonu aşkın sivilin yaşadığı belirtilen kentte kimin kim olduğunu kestirmek çok güç. Kentte, Suriye'nin "meşru muhalefetine" bağlı güçlerin yanı sıra, El Kaide kökenli kimi "terörist" unsurların da bulunduğu belirtiliyor.

Buna karşın, havada arkasına Rus uçaklarını alarak İdlib'e doğru ilerlemeye çalışan rejim de, karada "seküler teröristlerle" işbirliği yapıyor. İstihbarat kaynaklarına göre, Esad'ın kurduğu ordunun içinde PKK-YPG, DHKP-C ve Türkiye'de de kanlı eylemler yapan Mihraç Ural'a bağlı teröristler var.

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Son olarakaskeri güç kullanmayahazır olduğunu açıkladığıİdlib meselesinde en önemlirolü Türkiye oynuyor. Ve işihiç de kolay değil.Zira Ankara, hem Esad'ınpaylaştığı ABD ile hem de iç savaşın başından beribir denge politikası gözetmek zorunda.Dahası, hâlihazırda 3.5 milyon mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'nin, Suriye'ye sınır bile olmayan devletler gibida yok. Attığı her adımın,ihtimali gibi, olası kısa vadeli somut sonuçlarını da gözetmek zorunda.Tüm gözlerin çevrildiği Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugün başlayan İran temaslarında tavrı,etkili olacak.ABD'den, Rusya'dan ve Almanya'dan gelen açıklamalar da Türkiye'nin bu pozisyonunu teyit ediyor.İktidar cephesinin süreçle ilgili reflekslerini, içeridepropagandalarına aldırmadan sergilemesi sevindirici.Zira sağdan soldan bukuru gürültüye pabuç bırakılsaydı...Bugün Afrin gibi, olası göç hareketiniyönlendirileceği alanlarımız olmayacağı gibi, İdlib'den kaçıp Türkiye'ye sızmasından endişe edilen"patlıyor" olurdu.