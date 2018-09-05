Geçen gece Twitter'da "Suriyeliler defolsun" başlığı bir anda TT (en çok konuşulan) oldu...

Destek için değil tepki yaratmak için hazırlandığı negatif dilinden de rahatça anlaşılan bu hashtag (başlık) kısa sürede amacına ulaştı.

Ovacık'ın "komünist belediye başkanı"ndan tutun da AK Partili siyasilere kadar bu provokatif ve faşizan slogana tepki vermeyen kalmadı...

Hatta bugüne değin, milletvekili seçildiği ülkesine değil de Şam rejimine bağlılık yemini etmişçesine davranan figüranlar bile kızmıştı bu işe...

Peki, şahit olduğumuz, her kesimden insanın zaaflarından yakalayıp destek almayı hedefleyen bir düz kontak ırkçılık eylemi değilse kampanya kimindi?

Bu ters manyel başlığın gündemimize sokulma amacı neydi?

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