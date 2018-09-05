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MELİH ALTINOK
05 Eylül 2018, Çarşamba MELİH ALTINOK

Tam da Erdoğan’ın İran zirvesi öncesi...

Geçen gece Twitter'da "Suriyeliler defolsun" başlığı bir anda TT (en çok konuşulan) oldu...
Destek için değil tepki yaratmak için hazırlandığı negatif dilinden de rahatça anlaşılan bu hashtag (başlık) kısa sürede amacına ulaştı.
Ovacık'ın "komünist belediye başkanı"ndan tutun da AK Partili siyasilere kadar bu provokatif ve faşizan slogana tepki vermeyen kalmadı...
Hatta bugüne değin, milletvekili seçildiği ülkesine değil de Şam rejimine bağlılık yemini etmişçesine davranan figüranlar bile kızmıştı bu işe...
Peki, şahit olduğumuz, her kesimden insanın zaaflarından yakalayıp destek almayı hedefleyen bir düz kontak ırkçılık eylemi değilse kampanya kimindi?
Bu ters manyel başlığın gündemimize sokulma amacı neydi?

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Ateşe benzin döken hesapları şöyle bir inceleyince karşıma yine olağan şüpheliler çıktı... 'nün Türkçü, Turancı kılığına girmiş, "IYI" bayraklarının havada uçuştuğu trol hesapları...
Suriye FETÖ'nün öncelikli gündemi olmadığına göre, belli ki yine sahibinin sesini oynuyordu... Birileri Suriye'de bir adım atacaktı ve CIA, Pentagon yine bir şeylere altlık yapıyordu...
Birkaç saat sonra "zihnimize gelen" kokunun kaynağı ortaya çıktı. Rus uçaklarının, rejim karşıtlarının kontrolündeki İdlib'i vurduğu bilgisi ajanslara düştü.
Ankara anında, yeni göç dalgasına karşı Suriye'de oluşturulan güvenli bölgelerin hazır olduğunu açıkladı. Ne var ki 'ın 3 gün sonra Putin ve Ruhani ile buluşacağı İran ziyareti öncesi yaşanan bu gelişme kamuoyunu epeyce meşgul edeceğe benziyor.
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Evet, yine içeriden parçalanıp güçsüz düşürülmüş bir ülkenin ve onun komşularının üzerinde filler tepişiyor.
Washington işin içine Türkiye'yi "hiç" katmadan İdlib konusunda Rusya ve İran'ı uyarıyor... Moskova ise ABD'yi muhatap almadan "Konuyu 7 Eylül'de İran'daki zirvede ile ele alacağız" diyor...
Biri, Suriye konusunda kilit ülke konumundaki Türkiye'nin rakip ligle kuracağı diyaloğu engellemeye çalışıyor... Diğeri Suriye'nin geleceğiyle ilgili işbirliğine gideceği Türkiye ile masaya oturmadan birkaç gün önce elini güçlendiriyor.
Hiç kimse, davetli davetsiz, Suriye ile sınırı bile olmayan herkesin saat başı maske değiştirdiği bu baloya Türkiye'nin çıplak katılmasını beklemesin!

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