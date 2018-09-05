Geçen gece Twitter'da "Suriyeliler defolsun" başlığı bir anda TT (en çok konuşulan) oldu...***
Destek için değil tepki yaratmak için hazırlandığı negatif dilinden de rahatça anlaşılan bu hashtag (başlık) kısa sürede amacına ulaştı.
Ovacık'ın "komünist belediye başkanı"ndan tutun da AK Partili siyasilere kadar bu provokatif ve faşizan slogana tepki vermeyen kalmadı...
Hatta bugüne değin, milletvekili seçildiği ülkesine değil de Şam rejimine bağlılık yemini etmişçesine davranan figüranlar bile kızmıştı bu işe...
Peki, şahit olduğumuz, her kesimden insanın zaaflarından yakalayıp destek almayı hedefleyen bir düz kontak ırkçılık eylemi değilse kampanya kimindi?
Bu ters manyel başlığın gündemimize sokulma amacı neydi?
Ateşe benzin döken hesapları şöyle bir inceleyince karşıma yine olağan şüpheliler çıktı... FETÖ
'nün Türkçü, Turancı kılığına girmiş
, "IYI" bayraklarının havada uçuştuğu trol hesapları...
Suriye FETÖ'nün öncelikli gündemi olmadığına göre, belli ki yine sahibinin sesini
oynuyordu... Birileri Suriye'de
bir adım atacaktı ve CIA, Pentagon yine bir şeylere altlık yapıyordu
...
Birkaç saat sonra "zihnimize gelen" kokunun kaynağı
ortaya çıktı. Rus uçaklarının,
rejim karşıtlarının kontrolündeki
İdlib'i vurduğu bilgisi ajanslara
düştü.
Ankara anında, yeni göç dalgasına karşı Suriye'de oluşturulan güvenli bölgelerin
hazır olduğunu açıkladı. Ne var ki Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın 3 gün sonra Putin ve Ruhani ile buluşacağı İran ziyareti öncesi yaşanan bu gelişme kamuoyunu epeyce meşgul edeceğe benziyor.***
Evet, yine içeriden
parçalanıp güçsüz
düşürülmüş bir ülkenin ve onun komşularının üzerinde filler tepişiyor
.
Washington işin içine Türkiye'yi "hiç" katmadan
İdlib konusunda Rusya ve İran'ı
uyarıyor... Moskova ise ABD'yi muhatap almadan
"Konuyu 7 Eylül'de İran'daki zirvede Türkiye
ile ele alacağız" diyor...
Biri, Suriye konusunda kilit ülke konumundaki Türkiye'nin rakip ligle kuracağı diyaloğu engellemeye
çalışıyor... Diğeri Suriye'nin geleceğiyle ilgili işbirliğine gideceği Türkiye ile masaya oturmadan
birkaç gün önce elini
güçlendiriyor.
Hiç kimse, davetli davetsiz, Suriye ile sınırı bile olmayan herkesin saat başı maske
değiştirdiği bu baloya Türkiye'nin çıplak katılmasını
beklemesin!