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MELİH ALTINOK
31 Ağustos 2018, Cuma MELİH ALTINOK

Yunan adaları zaten bizim

Bu sene yabancı turist 'ye akın etti. verilerine göre, 2018'in ilk yedi ayında yüzde 24.90 artışla yaklaşık 22 milyon yabancı turist Türkiye'yi ziyaret etti.
Bu hareketliliğin üzerine, Türk vatandaşlarının Kurban ve 30 Ağustos bayramlarını birleştirmesi de turizmcilerin yüzünü güldürdü.
Kur hareketliliğinin neden olduğu karamsarlığı bir nebze de olsa dağıtan bu hava "parası değerleniyor" görünen ülkelerde yaşanmıyor.
Yani, ABD Başkanı 'ın, Türkiye'ye çarpıp dönen ekonomik savaş naraları Avrupa'da yankılanıyor.
Örneğin, tatilde kapasitesinin çok üstünde bir yoğunluk yaşayan ve yeni yeni kendine gelen 'un "karşı yakasındaki" tablo Türkiye'dekinin tam tersi.
adalarında esnaf, halk, gözlerini Ege'ye dikmiş, Türkiye'den gelecek turistleri bekliyor.
Nasıl beklemesinler, yıllardır müzminleşmiş bir ekonomik krizin pençesinde olan Yunan adaları adeta Türkiye sayesinde ayakta.
Yunan hükümetinin sırtında ağır bir yük olan adaların kıyılarında sadece Türk bayraklı gemiler var, desek abartmış olmayız.
Mikonos gibi popüler olmasa da Yunanistan'ın en güzel adalarından biri olan Leros'ta konuştuğum bir taksicinin sözleri bu derin ilişkiyi çok iyi özetliyordu:
"Dolar TL karşısında yükselince biz de telaşlandık. Neyse ki korktuğumuz olmadı, ada Türk turistle dolu. Onlar da gelmese halimiz harap!"
Bu "derin ilişkiye" karşın, Yunan devletinin başta 'cü darbecilerin Türkiye'ye iade edilmemesi gibi anlaşılmaz hamleleri de adada tepkiyle karşılanıyor.
Çipras hükümetinin iyi niyetine karşın, eskiden kalma düşmanlık refleksiyle hareket eden Yunan yargısı ve merkez medyası bize değilse bile halkına kulak vermeli.
Zira korktukları şey fiilen zaten gerçekleşmiş durumda... Yunan adaları Türkiye ile birleşmiş durumda ve bu, iki halkın da çıkarına.

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